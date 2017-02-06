У Игоря Годзиша появился добрый заместитель

Разрешилась интрига с последним серьезным кадровым назначением в администрации Архангельска. Замом главы по социальным вопросам сегодня назначена бывший заместитель министра труда, занятости и социального развития Светлана Скоморохова.

Светлана Александровна Скоморохова родилась в 1972 году в городе Няндома Архангельской области. Окончила государственный педагогический институт им. М.В. Ломоносова по специальности «Математика» и Северный (Арктический) федеральный университет по специальности «Юриспруденция».

С 1994 по 2010 год работала в городском и областном центрах занятости населения, пройдя путь от консультанта-инспектора 1 категории до заместителя директора. С 2010 по 2017 год занимала должности заместителя руководителя Агентства по труду и занятости населения Архангельской области, заместителя министра труда, занятости и социального развития Архангельской области - начальника управления труда и занятости населения.

Светлана Скоморохова получила известность после того, как мужественно отстаивала законопроект на сессии областного собрания вместо тогдашнего министра-варяга Андрея Алмазова. Тогда депутаты буквально осадили алмазовского зама, не удовлетворившись, что сам министр не осмелился выйти на сессию. Алмазов, к слову, скоро с должности ушел и вернулся в Москву, а Скоморохова некоторое время исполняла его обязанности. В профессиональной среде отзывы о новом заместителе Годзиша весьма хорошие, говорят, что она добродушный человек.

Ранее эксперты прогнозировали, что пост социального зама может занять бывший министр по делам молодежи и спорта Елена Доценко. До Скомороховой в администрации Виктора Павленко пост занимала Ирина Орлова.