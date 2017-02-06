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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/05/22/50870.html

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Политика

У Игоря Годзиша появился добрый заместитель

У Игоря Годзиша появился добрый заместитель
Разрешилась интрига с последним серьезным кадровым назначением в администрации Архангельска. Замом главы по социальным вопросам сегодня назначена бывший заместитель министра труда, занятости и социального развития Светлана Скоморохова.

Светлана Александровна Скоморохова родилась в 1972 году в городе Няндома Архангельской области. Окончила государственный педагогический институт им. М.В. Ломоносова по специальности «Математика» и Северный (Арктический) федеральный университет по специальности  «Юриспруденция».

С 1994 по 2010 год работала в городском и областном центрах занятости населения, пройдя путь от консультанта-инспектора 1 категории до заместителя директора. С 2010 по 2017 год  занимала должности заместителя руководителя Агентства по труду и занятости населения Архангельской области, заместителя министра труда, занятости и социального развития Архангельской области - начальника управления труда и занятости населения.

Светлана Скоморохова получила известность после того, как мужественно отстаивала законопроект на сессии областного собрания вместо тогдашнего министра-варяга Андрея Алмазова. Тогда депутаты буквально осадили алмазовского зама, не удовлетворившись, что сам министр не осмелился выйти на сессию. Алмазов, к слову, скоро с должности ушел и вернулся в Москву, а Скоморохова некоторое время исполняла его обязанности. В профессиональной среде отзывы о новом заместителе Годзиша весьма хорошие, говорят, что она добродушный человек. 

Ранее эксперты прогнозировали, что пост социального зама может занять бывший министр по делам молодежи и спорта Елена Доценко. До Скомороховой в администрации Виктора Павленко пост занимала Ирина Орлова. 

Юрий Севастьянов, Сегодня 16:14

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Комментарии
А почему, сегодня 17:40

не назван законопроект? Он же предусматривал сокращение прожиточного минимума пенсионеров, не так ли?

12, сегодня 17:44

Да, скунс, ты прав. Автор поправит потом.
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