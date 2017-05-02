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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/05/22/50859.html

Политика

Из Госдумы в гордуму: бывшая соратница Жириновского Ирина Чиркова остается в "колоде"

Из Госдумы в гордуму: бывшая соратница Жириновского Ирина Чиркова остается в "колоде"
Прошедшие вчера дополнительные выборы в Архангельское областное собрание и городскую думу Архангельска оказались фактически провальными по явке. В облсобрание прошли три единоросса, в гордуму экс-ЛДПР-овка Ирина Чиркова.

К слову, Чиркова являлась на этих довыборах самым известным кандидатом. Остальных население знало весьма слабо, о чем, кстати, говорит и низкая явка. 

В Котласском округе (бывший округ олигарха Андрея Палкина) при самой низкой явке самый большой процент (около 60 %) набрал врач и единоросс Николай Тараканов. Коммунист и тоже врач Телман Мамедов смог собрать только 31 %. 

В Шенкурско-Вельском округе (разыгрывался мандат осужденного Сергея Мышковского) выиграл с небольшим перевесом бизнесмен и единоросс Олег Сидоровский - 37 %. На втором месте - лидер региональной ЛДПР Игорь Арсентьев - 30 %. 

В Онежском округе (вместо также осужденного Александра Савкина) победил подзабытый вице-мэр Архангельска Александра Донского Анатолий Назаров - 32 %. Эдуард Володенков, представлявший ЛДПР, занял второе место с 27 %. 

На довыборах в гордуму выиграла экс-депутат Госдумы РФ, исключенная из фракции ЛДПР за прогулы, а затем переметнувшаяся к "Справедливой России" Ирина Чиркова. Она значительно опередила единоросса Романа Марчука: 61 против 17 %. Судя по этой избирательной кампании, можно сделать вывод, что "Единой России" был не очень важен этот мандат. Иначе чем можно объяснить столь слабого кандидата при наличии серьезной конкурентки с федеральным прошлым. 

Отдельная беда этих довыборов - явка. Политологи ранее предсказывали ее на уровне 18-20 процентов. Избирателям голосование было неинтересно не только по причине открытия дачно-шашлычного сезона. Как известно, уже через год пройдут полноценные выборы и в областное Собрание и в Архгордуму. Нынешние новоиспеченные депутаты вряд ли уже как-то смогут повлиять на политический расклад в областном и городском парламентах. Зато получат шанс осенью 2018 года избраться в новый созыв. Особенно радуется Ирина Чиркова, которую эксперты уже было списали после ее неудач на выборах в 2016-м. Оказалось, что эту даму недооценили. 

Юрий Севастьянов, Сегодня 09:01

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Комментарии
Гленн, сегодня 10:58

Кого и чем порадовала перебежщица Чиркова?

12, сегодня 11:00

Себя порадовала, читайте внимательно

Вася, сегодня 11:41

Мне нравяться заголовки ДвиныИнформ.А чиркова ренегатка
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