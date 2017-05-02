Шенкурск и Вельск проголосовали лучше, чем Котлас По состоянию на 18 часов на дополнительных выборах Архангельского областного Собрания депутатов шестого созыва проголосовали 11654 избирателя. Явка в одномандатном избирательном округе № 31 (Шенкурск и Вельск) составляет 17,39 %, в округе № 20 (Онега) – 16,07 %, существенно ниже явка в округе № 14 (Котлас) – 7,36 %. На дополнительных выборах депутата Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 в голосовании приняли участие 12,55 % избирателей (2187 человек). Предварительные итоги выборов мы узнаем завтра утром. Напомним, довыборы проходят в трех округах области и одном округе Архангельска. Нашли ошибку? Выделите текст,

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