Шенкурск и Вельск проголосовали лучше, чем Котлас

Явка в одномандатном избирательном округе № 31 (Шенкурск и Вельск) составляет 17,39 %, в округе № 20 (Онега) – 16,07 %, существенно ниже явка в округе № 14 (Котлас) – 7,36 %. На дополнительных выборах депутата Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 в голосовании приняли участие 12,55 % избирателей (2187 человек).
Предварительные итоги выборов мы узнаем завтра утром.
Напомним, довыборы проходят в трех округах области и одном округе Архангельска.