Явка на довыборах в Архангельской области к 15-00 остается низкой

По состоянию на 15 часов на дополнительных выборах Архангельского областного Собрания депутатов шестого созыва проголосовали 9027 избирателей.

В одномандатном избирательном округе № 14 (г. Котлас) явка составила 5,60 %, в округе № 20 (Онежский район и архипелаг Новая Земля) – 12,44 %, в округе № 31 (Шенкурский район и часть Вельского района) – 13,57 %.

В Архангельске на дополнительных выборах депутата Архангельской городской Думы в настоящее время явка составляет 10,11 % (1761 избиратель) от числа избирателей, включенных в список в одномандатном избирательном округе № 4.

Напомним, довыборы проходят в трех округах области и одном округе Архангельска.