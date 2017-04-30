Огород и шашлык важнее: явка на довыборах в Поморье очень низкая

Сегодня в Архангельской области проводятся довыборы депутатов областного собрания и Архгордумы. В областной парламент избираются депутаты по трем округам, в городской - по одному.

Как сообщает сайт облизбрикома, по состоянию на 12 часов явка составляет 5,88 %. В одномандатном избирательном округе № 14 (г. Котлас) явка составила 3,65 %, в округе № 20 (Онежский район и архипелаг Новая Земля) – 7,37 %, в округе № 31 (Шенкурский район и часть Вельского района) – 6,73 %.

В Архангельске на довыборах в гордуму явка пока составила 6,11 % от общего числа избирателей.

Напомним, довыборы в областное собрание проводятся в связи со сдачей мандатов экс-депутатов Александра Савкина и Сергея Мышковского (после вступления в силу приговора суда), а также ушедшего в Госдуму Андрея Палкина. В гордуму Архангельска избирают взамен также ставшего депутатом Госдумы Дмитрия Юркова.