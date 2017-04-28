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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/05/19/50826.html

Политика

Облсобрание напоминает «10 негритят»: минус Мышковский, Савкин. Седунова?

Облсобрание напоминает «10 негритят»: минус Мышковский, Савкин. Седунова?
Лидер фракции «Справедливая Россия» в Архангельском областном собрании Татьяна Седунова может в ближайшее время сдать свой мандат. Этого требует прокуратура после вступления в силу приговора по уголовному делу о чесотке в лагере «Кучкас».

Напомним, в марте Пинежский районный суд признал учредителя оздоровительного лагеря «Кучкас» Татьяну Седунову и его бывшего директора Ларису Третьякову виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и сокрытии информации о вспышке инфекционного заболевания.

Установлено, что летом 2014 года семеро детей и два работника лагеря «Кучкас» заболели чесоткой. Руководители лагеря запретили медработнику сообщать об этом в органы санэпиднадзора, лечили заболевших своими силами, что привело к распространению инфекции.

Суд приговорил обвиняемых к двум годам лишения свободы условно с последующим двухлетним испытательным сроком. Но осужденные были освобождены от наказания по амнистии, объявленной к 70-летию Победы. Они обжаловали приговор районного суда, однако областная инстанция оставила его в силе.

Однако архангельская прокуратура неумолима: Седунова, несмотря на амнистию, должна сдать мандат.

Наблюдатели отмечают, что в Архангельском областном собрании в последнее время разыгрывается сюжет наподобие знаменитого романа Агаты Кристи «10 негритят». Весной мандатов лишились двое осужденных депутатов-единороссов Александр Савкин и Сергей Мышковский. Первый отправился на зону за ряд должностных преступлений, а второй – за преднамеренное банкротство гиганта индустрии – Лесозавода № 3. Теперь, возможно, мандат заберут и у Седуновой.

К слову, фракция «Справедливая Россия» самая «жидкая» в областном собрании. В нее, кроме Седуновой входят Виктор Сохин и Юрий Шаров. Последний был изгнан из партии после того, как начал критиковать лидера «эсеров» Ольгу Епифанову. Таким образом, после ухода Седуновой у «СР» в облсобрании может появиться другой «списочный» депутат. Однако сможет ли он спасти фракцию от развала, - неизвестно. В Архангельске политическое поле и так зачищено до блеска, и каких-то ярких новых лидеров не видать. 

Юрий Севастьянов, Сегодня 12:27

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