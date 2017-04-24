Министр культуры РФ Владимир Мединский оценил ход реконструкции Архангельского театра кукол

Вместе с губернатором Игорем Орловым он побывал на знаковой для Архангельской области стройплощадке.

Возведение пристройки сценическо-зрительского комплекса и реконструкция существующего здания театра кукол за счёт средств областного и федерального бюджетов ведутся с 2015 года. Заказчиком выступает ГКУ АО «Главное управление капитального строительства», генеральный подрядчик – компания «Новая эра».

Как рассказал министр строительства и архитектуры Архангельской области Михаил Яковлев, в настоящий момент завершается возведение четырёхэтажного монолитного каркаса здания пристройки, ведутся работы по устройству кирпичных стен, инженерных систем и витражей.

В основном здании театра строители проводят внутреннюю отделку помещений, монтируют системы электроснабжения, вентиляции и водопроводные сети. На объекте работают 49 человек.

— Темпы строительства могли бы быть ещё выше при условии достаточного софинансирования, – отметил Михаил Яковлев.

Всего на строительство объекта в 2015–2017 годах направлено почти 232 миллиона рублей, в том числе из средств федерального бюджета – свыше 89 миллионов рублей, из областного бюджета – около 143 миллионов рублей.

На завершение цикла строительных работ, а также на закупку и установку необходимого оборудования необходимо ещё около 290 миллионов рублей.

– Надо сделать все возможное, чтобы стройка была завершена в течение этого года, чтобы мы не зашли в конец 2018-го. Со строительной точки зрения, это вполне возможно, а что касается оборудования и обустройства театра – это вопрос региональной власти, – отметил Владимир Мединский.

Как подчеркнул Игорь Орлов, учитывая высокие темпы строительства, есть все возможности завершить строительно-монтажные работы в 2017 году. Чтобы решить вопрос с приобретением и установкой оборудования, необходимо изыскать дополнительные денежные ресурсы.

— При условии достаточного финансирования к новогодним каникулам театр может распахнуть двери для детей и взрослых. Министр увидел масштабы проделанной работы, и мы рассчитываем на его поддержку, – подвел итог Игорь Орлов.

Напомним, строительство пристройки и реконструкция основного здания позволят расширить возможности театра, получить новую сценическую площадку, соответствующую современным техническим требованиям. Будет увеличено количество мест в зрительных залах, появится возможность проводить спектакли на двух сценах: малой и большой.

Кроме того, на базе театра появятся студия звукозаписи, репетиционный зал, будет установлено современное сценическое, музыкальное и световое оборудование, - сообщает пресс-служба правительства области.