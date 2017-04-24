Министр культуры РФ Владимир Мединский посетил Гостиные дворы

Первым пунктом программы визита министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского в Архангельскую область стало посещение Гостиных дворов.

Федеральный министр и губернатор региона Игорь Орлов посетили экспозицию «Петровские реформы и защита арктических рубежей в годы Северной войны». Выставка на основе реликвий времён Петра Великого и военных трофеев Северной войны рассказывает о первой морской победе России у стен Новодвинской крепости.

Владимир Мединский осмотрел северную часть Гостиных дворов и обсудил с Игорем Орловым вопрос создания многофункционального информационно-выставочного комплекса «Арктическое присутствие», посвящённого освоению Арктики.

Участники диалога обсудили ряд важных вопросов, в том числе: реконструкцию Архангельского театра кукол, поддержку муниципальных музеев и наполнение экспозиций картинами северных художников, разнообразие репертуара театров и филармоний Поморья, - сообщает пресс-служба правительства области.