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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/05/02/50528.html

Политика

Министр культуры РФ Владимир Мединский посетил Гостиные дворы

Министр культуры РФ Владимир Мединский посетил Гостиные дворы
Фото пресс-службы правительства области
Первым пунктом программы визита министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского в Архангельскую область стало посещение Гостиных дворов.

Федеральный министр и губернатор региона Игорь Орлов посетили экспозицию «Петровские реформы и защита арктических рубежей в годы Северной войны». Выставка на основе реликвий времён Петра Великого и военных трофеев Северной войны рассказывает о первой морской победе России у стен Новодвинской крепости.

Владимир Мединский осмотрел северную часть Гостиных дворов и обсудил с Игорем Орловым вопрос создания многофункционального информационно-выставочного комплекса «Арктическое присутствие», посвящённого освоению Арктики.

Участники диалога обсудили ряд важных вопросов, в том числе: реконструкцию Архангельского театра кукол, поддержку муниципальных музеев и наполнение  экспозиций картинами северных художников, разнообразие репертуара театров и филармоний Поморья, - сообщает пресс-служба правительства области. 

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