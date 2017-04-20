Елена Вторыгина выслушала жителей Приморского района

Депутат Госдумы Елена Вторыгина (фракция «Единая Россия«) провела личный прием граждан в Приморском районе. Для решения ряда вопросов были приглашены глава района Валентина Рудкина, главы МО «Уемское» Константин Поляшов и МО «Талажское» Андрей Рыженков.

Проблему берегоукрепления в ходе приема поднял глава МО «Островное» Юрий Коновалов. По словам главы, наиболее подвержены разрушению берега населенных пунктов Вознесенье, Вагино, Андрианово, Студименское. Интенсивное берегоразрушение происходит в основном во время весеннего паводка.

«Берегоукрепление – вопрос очень серьезный, области одной с ним не справиться. Существует федеральная целевая программа по развитию водохозяйственного комплекса РФ до 2020 года, куда входят берегоукрепительные работы. Будем совместно с руководством области работать, чтобы попасть в нее. Я направлю депутатский запрос в Министерство природных ресурсов РФ, - сообщила Елена Вторыгина. – В 2016 году нам удалось, включившись в эту программу, провести берегоукрепление в поселке Пинега».

Вопрос обеспечения населения деревни Повракульская качественной питьевой водой подняла депутат МО «Талажское» Светлана Порохова.

В 2016 году в результате проведенных опытно-конструкторских и исследовательских работ были разработаны рабочий проект и сметная документация. Проектные решения базируются на основе существующей системы водоснабжения и современных методах водоочистки.

Как пояснила глава района Валентина Рудкина, в рамках договора между администрацией района и АО «Севералмаз» о направлении денежных средств на финансирование установки системы подготовки воды в дер. Повракульская компания «Севералмаз» выделила району финансовые средства в размере 5,8 млн. рублей.

Финансовые средства на капитальный ремонт водовода в размере 1,3 млн. рублей выделяются бюджетом района, остальное берет на себя «Севералмаз». Реализация проекта - 2017 год.

Депутат попросила Светлану Порохову информировать о проводимых работах, сообщает пресс-служба Архангельского Регионального отделения Партии «Единая Россия».