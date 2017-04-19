Дмитрий Юрков: Программа переселения людей из аварийного жилья на контроле у областных и федеральных властей

Депутат Государственной Думы Дмитрий Юрков (фракция «Единая Россия«) провёл приём граждан в региональном отделении партии «Единая Россия».

На прием пришла Елена Белова, проживающая в аварийном доме № 4 по ул. Лесоэкспортной. Она уже четыре года, ждет исполнения судебного решения. Три года ждет исполнения судебного решения по переселению из аварийного дома и жительница дома № 67 по ул. Северодвинской Елена Пахомова. За это время она изучила Жилищный кодекс, стала активной участницей общественного движения по защите прав потребителей.

Посетительницы рассказали депутату Госдумы обол всех проблемах реализации программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в Архангельске.

- Мы регулярно ездим на стройплощадку на Московском проспекте и видим, что на одном доме только второй этаж возвели, на другом - цоколь закладывают, на третьем – сваи забивают, а четвертый дом вообще не строят! А срок сдачи – 1 сентября. Если сорвут сроки расселения, люди вообще ничего не получат! – беспокоится Елена Пахомова.

- На заседании комитета по ЖКХ в Госдуме этот вопрос уже поднимался: проблемы есть по всей стране. Я уверен, что программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья будет продолжена. Жильцы, чьи дома были признаны аварийными после 2012 года, получат жилье, - считает Дмитрий Юрков. Мы с руководством Архангельской области и депутатами Госдумы проблемы переселения постоянно держим на контроле. Строители, к сожалению, нас подводят. Но никто от целей программы не отступит.

Активисты движения по защите прав потребителей рассказали депутату о том, что не могут получить в мэрии Архангельска реестры домов, которые признаны аварийными до 1 января 2012 года, после 2012 года, а также домов, которые признали аварийными поквартирно. А без этих реестров, по их мнению, нет точности и прозрачности в общей картине по распределению жилья.

А саму очередь по предоставлению жилья по судебным решениям активисты предлагают разделить: до января 2012 года и после. Так людям легче просчитать, когда они получат жилье.

- Я уверен, что в очереди четко прописан каждый человек, чье жилье признано аварийным, - отметил Дмитрий Юрков. – По реестрам домов сделаю в мэрию депутатский запрос, эта информация у вас будет. Я готов организовать круглый стол по вопросам переселения граждан из ветхого и аварийного жилья с участием представителей мэрии, городских депутатов, судебных приставов, строителей - подрядчиков. С ними нужно сначала обсудить все проблемы, выработать совместные предложения, чтобы, у нас было четкое понимание того, что нужно изменить на городском или федеральном уровне, сообщает пресс-служба Архангельского Регионального отделения Партии «Единая Россия».