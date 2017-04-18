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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/04/26/50435.html

Политика

Архангельские единороссы рассказали в Кирове о предвыборном опыте

Архангельские единороссы рассказали в Кирове о предвыборном опыте
В Кирове сегодня проходит заседание Межрегионального координационного Совета «Единой России», на котором собрались представители Партии от Республики Коми, Архангельской области, Кировской области и Ненецкого автономного округа.

От Архангельской области делегацию представляют секретарь Регионального отделения партии Виталий Фортыгин, руководитель Регионального исполнительного комитета Александр Шубин и член Президиума Регионального политического совета, председатель Архангельского областного Собрания депутатов Виктор Новожилов.

Виталий Фортыгин рассказал, что в задачи Межрегионального координационного совета партии входит координация деятельности региональных отделений, содействие  решению вопросов партийного строительства региональных отделений Партии, взаимодействие с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, анализ работы с партийными кадрами и работниками органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка предложений центральным органам Партии по кадровым вопросам, подготовка и повышение квалификации партийного кадрового резерва соответствующего региона.

 «В этом году Президиум Генсовета Партии принял решение и закрепил территории за Межрегиональными координационными Советами «Единой России», - рассказал Виталий Фортыгин. – Одна из главных задач совета  - содействие более эффективной работе региональных отделений «Единой России».

В ходе заседания Межрегионального координационного Совета проходит обсуждение опыта проведения предварительного голосования, а также реализации партийных проектов в регионах намечается план работы на 2017 год.

Виталий Фортыгин на примере Архангельской области поделился опытом проведения выборов депутатов Государственной Думы.

Так, он рассказал, про предварительное голосование, которое проводилось в регионе по открытой модели.

«К сильным сторонам, безусловно, относится то, что принять участие в качестве выборщиков может каждый избиратель, обладающий активным избирательным правом. Также, открытая модель позволяет максимально увеличить количество участников, привлечь беспартийных активистов к партийной работе. Проверить мобилизационный ресурс и реальный рейтинг кандидатов», - сказал Виталий Фортыгин.

Рассказав про подготовку к выборам,  секретарь Архангельского Регионального отделения партии подвел итог. «По результатам голосования региональному отделению удалось получить 2 мандата по одномандатным избирательным округам и 1 по списку. Победа Партии на прошедших выборах это результат слаженной и командной работы на всех уровнях. Важную роль сыграл рядовой партийный актив, потенциал которого был грамотно реализован. Также, благодаря предварительному голосованию, удалось выявить кандидатов, обладающих большим мобилизационным ресурсом и пользующихся уважением среди избирателей», - заключил Виталий Фортыгин.

Вчера 17:25

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Комментарии
Денис, сегодня 10:53

В Кирове? Почему не в Архангельске? Хорошо, что рассказали, молодцы! Но было бы приятно, чтоб в регион мероприятия заводили все! Пусть у нас свои деньги тратят! На нашем такси ездят!
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