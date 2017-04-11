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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/04/20/50318.html

Политика

Новиков: если бы я, а не Павлов, пошел на выборы губернатора, мог бы быть второй тур

Новиков: если бы я, а не Павлов, пошел на выборы губернатора, мог бы быть второй тур
Первый секретарь Архангельского обкома КПРФ Александр Новиков прокомментировал «Двине-Информ» скандал в партийной ячейке с выходом из партии экс-кандидата в губернаторы Василия Павлова.

Напомним, Павлов вышел из партии на этой неделе и сделал достаточно громкое заявление. В частности он заявил: «Руководство Архангельского обкома КПРФ погрязло в пьянстве, предательстве интересов народа и партии, продаже мандатов и поддержке интересов олигархов».

Сегодня ситуацию прокомментировал главный коммунист области Александр Новиков. «Нам Павлова рекомендовали авторитетные люди из Центрального комитета, отмечая, что он имеет опыт работы в муниципалитетах, в Мособлдуме. В 2013 году он отработал на выборах в облсобрание очень хорошо, и мы остались им довольны. А дальше пошло немного не в ту сторону. Павлов почему-то посчитал, что областное отделение КПРФ неспособно решать определенные задачи. На выборах губернатора он набрал очень небольшой процент, а я из-за него вообще залег в больницу, потому что пахал на износ. Он должен был сделать правильные выводы, но он их не сделал. Большой пользы он не принес и на этапе выборов в Госдуму. Зато был косвенно причастен к разного рода компрометирующим публикациям в СМИ. К нему применимо такое выражение: не плюй в колодец – может, из него потом пить придется. Ну, а так как ряд местных отделений уже ставили вопрос о его исключении из КПРФ, то 22 апреля на отчетной конференции обкома был бы поставлен этот вопрос».

Новиков также подчеркнул, что у Павлова незавидное политическое будущее. «Из фракции облсобрания нам его не вывести, поэтому будем терпеть до осени 2018 года. Урок из этой истории я получил. Надо было проверять его биографию – как учился, как работал, откуда бизнес». Также Александр Владимирович сокрушается, что на губернаторских выборах ему не довелось участвовать, в результате чего выдвинули Павлова. «Думаю, что если бы пошел на те выборы, то мог бы быть второй тур. Но Центральный комитет выдвинул Павлова. К тому же, у него были финансовые средства на выборы, а у меня нет». 

Алексей Морозов, Сегодня 12:34

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Комментарии
Новикову, сегодня 12:55

Алкоголик во главе области уже был

Предыдущему, сегодня 13:12

Это Вы так за "10%-го" ратуете, который с похмела - да за руль авто.:)) БравО.

олег, сегодня 13:14

дебил этот Новиков. забыл, что год назад он с трудом на выборах в госдуму набрал 14%

Мангуст, сегодня 13:18

"Бди!!!" – (Козьма Прутков) ----------------------------------------------------------… то, что Павлов оказался "засланный казачок", ничуть не оправдывает "товарищей" из обкома КПРФ и лично Новикова… Как говорится - лучше перебдеть, чем недобдеть!

Гражданин, сегодня 13:28

Александр Владимирович, идите с богом на пенсию.

Гленн, сегодня 13:36

Кончились большевички... на свалку истории

Второму , сегодня 13:49

За 10%-го я не ратую. А под алкоголиком я понимаю бравого комсомольца и коммуниста Ефремова А.А., если не забыли еще такого.

Мангуст, сегодня 13:51

... да-а, мощную волну, целое цунами, поднял этот Павлов, этот ренегат, этот коммунист-расстрига! Всех на уши поставил своей прЫнципиальностью! Респект артисту! Как бы дедушка Зю на разборку не приехал, чтоб усмирить расшалившихся холопов … а гли-ка, Новиков-то на фотке - тоже как артист – ну вылитый Евгений Лебедев в его миниатюре "Похмелье" (см. ютуб), так что все-таки есть, наверное, толика правды в словах Павлова, пославшего КПРФ на три известных буквы

Гленну, сегодня 14:13

И тут бандер-ложьё лезет.
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