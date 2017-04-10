Раскол в КПРФ: бывший кандидат в губернаторы Поморья Павлов покинул компартию

Сегодня стало известно, что экс-кандидат на губернаторских выборах Василий Павлов, баллотировавшийся при поддержке КПРФ, принял решение покинуть партию. Депутат Архангельского облсобрания объяснил свой шаг несогласием с политикой регионального отделения КПРФ.

"Прошу исключить меня из списков членов партии КПРФ, так как в последние годы в региональном отделении партии происходят процессы, не отвечающие интересам партии и населения нашей области. Руководство Архангельского обкома КПРФ погрязло в пьянстве, предательстве интересов народа и партии, продаже мандатов и поддержке интересов олигархов", - такое громкое заявление сделал Василий Павлов, считавшийся одним из лидеров местной КПРФ. При этом Василий Нестерович планирует продолжить работу в областном Собрании депутатов как коммунист.

Напомним, на губернаторских выборах в 2015 году Павлов занял третье место. В сентябре 2016 года он занял четвертое место в 73-м округе на выборах в Госдуму РФ. В первом случае выборы выиграл губернатор Игорь Орлов, во втором - депутат облсобрания единоросс Андрей Палкин.

Руководство архангельского обкома КПРФ пока не комментирует решение своего товарища.

Ранее в Архангельске был исключен из "Справедливой России" депутат областного Собрания Юрий Шаров за "раскольническую деятельность". Он выступил против выдвижения Ирины Чирковой в Госдуму от партии и покритиковал лидера регионального отделения Ольгу Епифанову.