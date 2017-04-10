Раскол в КПРФ: бывший кандидат в губернаторы Поморья Павлов покинул компартию

"Прошу исключить меня из списков членов партии КПРФ, так как в последние годы в региональном отделении партии происходят процессы, не отвечающие интересам партии и населения нашей области. Руководство Архангельского обкома КПРФ погрязло в пьянстве, предательстве интересов народа и партии, продаже мандатов и поддержке интересов олигархов", - такое громкое заявление сделал Василий Павлов, считавшийся одним из лидеров местной КПРФ. При этом Василий Нестерович планирует продолжить работу в областном Собрании депутатов как коммунист.
Напомним, на губернаторских выборах в 2015 году Павлов занял третье место. В сентябре 2016 года он занял четвертое место в 73-м округе на выборах в Госдуму РФ. В первом случае выборы выиграл губернатор Игорь Орлов, во втором - депутат облсобрания единоросс Андрей Палкин.
Руководство архангельского обкома КПРФ пока не комментирует решение своего товарища.
Ранее в Архангельске был исключен из "Справедливой России" депутат областного Собрания Юрий Шаров за "раскольническую деятельность". Он выступил против выдвижения Ирины Чирковой в Госдуму от партии и покритиковал лидера регионального отделения Ольгу Епифанову.
Павлов никогда не был коммунистом. Проходимец, каким-то образом притершийся поближе к руководству партии. Он так и не смог объяснить, откуда у него такие доходы - около 15 миллионов в год. Кстати, Он не заплатил с них взносы. Странный человек. Он приехал в Архангельск и думал, что вся партия будет перед ним на цыпочках скакать, а его заставили работать... ни разу не выступил на сессиях облсобрания, ни разу не выступил против антисоциальной политики властей. После пролета на выборах губернатора ходил к Орлову и просился взять на работу. Но кому нужны дураки во власти... никому. Его не взяли, он и обиделся...
Вытурили из партии, теперь лживые опусы в эфир подаёт. Скользкий НЕ товарищ.