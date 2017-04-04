Депутаты раскрыли доходы: Авалиани – самый богатый, а Палкин-младший не дотянул до папы

Депутаты Архангельского областного Собрания раскрыли сведения о доходах и имуществе за 2016 год. Самым богатым стал бизнесмен из Архангельска Михаил Авалиани, задекларировавший 65 миллионов 581 тысячу 840 рублей.

Как известно, Авалиани представляет в Архангельской области торговый бизнес, а с недавнего времени еще занимается оказанием платных медицинских услуг.

На втором месте расположился северодвинский коммерсант Виктор Казаринов, его доход составил 47 миллионов 289 тысяч 386 рублей. Третью строчку нашего рейтинга занимает депутат Виктор Заря (доход – 17 миллионов 245 тысяч 680 рублей). На четвертом месте коммунист Виталий Пуканов – 12 миллионов 986 тысяч рублей. Пятое место у лидера фракции ЛДПР Ольги Осициной – 11 миллионов 355 тысяч 882 рубля.

Самыми бедными стали депутаты, чей доход составил менее миллиона рублей в год. Представитель Плесецкого района Андрей Попов заработал всего 489 тысяч 220 рублей. Народный избранник из НАО Матвей Чупров получил доход в размере 806 тысяч 192 рублей, а Александр Холодов – 939 тысяч 954 рубля. Близка к народу депутат-бизнесвумен Антонина Драчева, занимающаяся строительством, у нее в 2016 году – 986 тысяч 524 рубля.

Особое внимание мы обратили на сына и наследника депутата-олигарха Андрея Палкина Михаила. Он в прошлом году получил весьма скромный доход – 2 миллиона 679 тысяч 725 рублей. Не так много у Палкина-младшего объектов недвижимости: 5 земельных участков, 1 жилое помещение, нежилое хозяйственное строение, производственное здание, объект незавершенного строительства. Зато у сына олигарха есть… подъездной железнодорожный путь. Интересно другое, когда мы узнаем, кому-таки продал все свои многочисленные квартиры Палкин-старший? Из сведений за 2016 год понятно, что Михаил Палкин не стал их владельцем.

Доход Андрея Палкина за позапрошлый 2015 год составил полтора миллиарда рублей. Сам депутат говорит, что на самом деле прибыль в его строительном бизнесе ничтожна, а из полутора миллиардов нужно вычитать расходы на бизнес.