Регистрация кандидатов в депутаты областного собрания завершилась

Завершился срок предоставления в окружные избирательные комиссии документов для регистрации кандидатов, выдвинутых на дополнительные выборы депутатов Архангельского областного Собрания шестого созыва.

Всего на три вакантных депутатских мандата в региональный парламент претендовали 14 человек, из которых в порядке самовыдвижения выдвинут только один.

С учетом того, что кандидат-самовыдвиженец в установленный срок (до 18.00 5 апреля 2017 года) не предоставил в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 20 документы для регистрации, включая подписные листы, стадию регистрации кандидатов можно считать завершенной, подчеркнули в облизбиркоме.

Остальные кандидаты, выдвинутые политическими партиями, своевременно представили необходимые комплекты документов. Решения об их регистрации уже приняты окружными избирательными комиссиями.

Таким образом, в одномандатном избирательном округе № 14 зарегистрированы четыре кандидата, в избирательном округе № 20 – пять, в избирательном округе № 31 – четыре, - сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.