Великолепная шестерка: Игорь Орлов попал в число самых "контактных" губернаторов

Газета "Известия" сегодня рассказала о самых активных губернаторах-пользователях соцсетей. В их число вошли: Рамзан Кадыров (Чечня), Рустам Минниханов (Татарстан), Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьев (Подмосковье), Шолбан Кара-оол (Тыва) и Игорь Орлов (Архангельская область).

Что касается Игоря Орлова, то о нем "Известия" написали так: "Глава Архангельской области Игорь Орлов в этом году опубликовал всего пять постов, однако пользователи активно читали все записи губернатора. Самой популярной из них стало предложение придумать название алмазу рекордной величины, добытому в Мезенском районе области. Запись собрала 25 тыс. просмотров и 1,6 тыс. комментариев, однако итоги конкурса спустя полтора месяца так и не были подведены".

Напомним, свой аккаунт в соцсети "Вконтакте" Игорь Орлов ведет лично, старается выбирать самые актуальные темы. У него 8248 подписчиков, в друзья Игорь Анатольевич никого не добавляет принципиально. Последняя запись на стене - от 3 апреля, по поводу теракта в Санкт-Петербурге.

Активными в соцсетях являются несколько ВИП-персон Архангельска: министр образования и науки Игорь Скубенко, депутаты областного Собрания Александр Дятлов, Юрий Шаров, Сергей Пивков и Екатерина Поздеева, глава Котласа Андрей Бральнин. Пробовал себя в соцсетях и глава Архангельска Игорь Годзиш, но вскоре это занятие забросил.