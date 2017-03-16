Они обещали «сладкую жизнь». Где сейчас бывшие поморские думцы?

В сентябре 2016 года в России выбрали седьмую по счету Государственную Думу. А в декабре российский парламент отметил свое 23-летие. За это время в его составе побывали сотни депутатов, в том числе и представители Поморья. Когда-то они раздавали обещания, но затем зачастую исчезали с политической сцены…

«Двина-Информ» решила выяснить судьбу бывших депутатов Госдумы РФ от Архангельской области прошлых шести созывов.

Остались в регионе

Из 14 депутатов только трое продолжают жить в Архангельской области. Депутат Госдумы РФ второго созыва коммунист Василий Гришин уже несколько созывов заседает в областном Собрании депутатов. В прошлом созыве он даже возглавлял отдельный комитет – по культуре и туризму. К слову, бывший северодвинский профсоюзник живет в родном городе. Напомним, в Думу второго созыва Гришин был избран по Архангельскому одномандатному округу в 1995 году. Второй созыв был, пожалуй, самым разношерстным в политическом плане, а Архангельская область была представлена в основном коммунистами.

Не покинул регион и депутат Госдумы четвертого и пятого созывов единоросс Валерий Мальчихин. Он, судя по всему, продолжает жить в родной Коряжме, которой руководил 18 лет. В Думу четвертого созыва Валерий Андреевич был избран по Котласскому округу, а в пятый созыв – по списку «Единой России». В прошлом году Мальчихин торжественно отметил свое 70-летие. В Коряжме это фигура уважаемая, Почетный гражданин. Да и депутатом, говорят, он был неплохим.

Продолжает быть активной экс-депутат Госдумы РФ шестого созыва от ЛДПР Ирина Чиркова, которая в настоящее время пробует вернуться в политику, баллотируясь одновременно в облсобрание и Архгордуму. Чиркова в Думу прошлого созыва попала случайно, после того, как снялся ее соратник Олег Черненко. А из фракции Жириновского Ирину в прошлом году исключили за «прогулы». Теперь политик имеет другую ориентацию, примкнув к «Справедливой России».

Живут в Москве

Больше всего бывших архангельских думцев осело в Москве. Самый опытный парламентарий и дважды Герой Артур Чилингаров сегодня еще и самый известный из всех экс-депутатов от Поморья. В первых четырех созывах в Думе он представлял НАО, а в пятом уже Архангельскую область. В шестой созыв Артур Николаевич не пошел, предпочтя Совет Федерации, где представлял «не арктическую» Тульскую область. Ныне Чилингаров спецпредставитель Президента по Арктике и… снова депутат Госдумы, но на сей раз от Красноярского края и Тывы. Совсем недавно «главный полярник» посетил Архангельск в рамках Арктического форума. Все так же бодр и весел, несмотря на годы.

Депутат Госдумы первого и третьего созывов генерал Александр Пискунов тоже на виду. После досрочного ухода из нижней палаты парламента в 2001 году он был избран аудитором Счетной палаты РФ, а три года назад получил назначение помощником полпреда Президента РФ в Центральном федеральном округе. В первый созыв Думы Пискунов был избран от Котласского округа, а в третий – от Архангельского. Но, как мы уже отметили выше, последний созыв не доработал, оставив наш регион на два года без своего представителя в Думе.

Федеральный пост занимала и бывший депутат первого и второго созывов коммунист Тамара Гудима. Долгие годы она была советником министра культуры России и продолжала лоббировать интересы Архангельской области. В Думу Гудима оба раза избиралась по списку КПРФ.

В первопристольной обитает и другой коммунист, бывший депутат Госдумы пятого и шестого созывов от Архангельской области и Коми Андрей Андреев. Он, как и Гудима, избирался по партспискам, а в нашем регионе особой активности не проявлял. В сентябре 2016 года он не смог попасть в парламент от Иркутской области и остался без мандата. В настоящее время Андреев работает в аппарате ЦК КПРФ.

Самый малоизвестный депутат Госдумы от нашего региона – «жириновец» и бизнесмен Денис Давитиашвили тоже живет в Москве. В Думу пятого созыва он попал по списку ЛЛПР. В Архангельске больше знают его отца – бывшего вице-губернатора по ЛПК Александра Шалвича. Давитиашвили-младший получил известность и как бывший муж теледивы Маши Малиновской.

В Москве мы обнаружили след бывшего депутата Госдумы РФ первого созыва и экс-владельца печально известного «Гандвик-банка» Сергея Шульгина. В свое время он сделал неплохую карьеру, дослужившись до заместителя министра РФ по налогам и сборам. Некоторое время возглавлял налоговую службу Костромской области, а сейчас трудится в Росфиннадзоре.

Нельзя не вспомнить и оскандалившегося «варяга»-единоросса Владимира Пехтина, представлявшего наш регион в Думе в 2011-2013 годах (шестой созыв). После обнародования компромата о заморской недвижимости, Пехтин сдал свой мандат и ушел в бизнес. Ныне он - член Правления «РусГидро» и генеральный директор ОАО «Ленгидропроект».

В других регионах

Подзабытый уже депутат Госдумы РФ третьего созыва, избранный в Котласском округе, почетный железнодорожник Виталий Предыбайлов живет в Ярославской области. Он давно уже на пенсии и не участвует в политической и общественной жизни. В 2014 году он совершил частную поездку в Архангельскую область, чтобы повидать друзей и знакомых. А так, большую часть времени проводит на даче, на свежем воздухе.

За границей

Самый колоритный депутат Госдумы от Поморья «картонный олигарх» Владимир Крупчак проживает в Италии. Туда он перебрался несколько лет назад, а ранее некоторое время проживал на Украине. В Думу четвертого созыва Крупчак был избран по Архангельскому округу, значительно опередив вице-губернатора Тамару Румянцеву. Несмотря на столь отдаленное от нашего региона место жительства, Владимир Ярославович не забывает земляков. Прислал свое видео-поздравление и по случаю 75-летия Архангельского ЦБК в 2015 году. И Крупчака, в отличие от многих его коллег-депутатов, в нашем регионе до сих пор помнят.

На том свете

Четверо бывших депутатов Госдумы от Архангельской области уже скончались. В 2001 году в автокатастрофе погиб 29-летний экс-депутат второго созыва от ЛДПР Алексей Чурилов. Этому талантливому молодому человеку, уроженцу поморской глубинки, прочили большое политическое будущее, но судьба распорядилась по-своему.

В 2011 году в Москве скончался депутат Госдумы первого созыва, демократ Михаил Данилов. Бывший архангельский геолог, он попал в первую Думу по спискам гайдаровского «Выбора России». Звезда этого яркого в начале 90-х годов политика быстро закатилась, после ухода из Думы он пропал из поля зрения.

В феврале 2014 года в возрасте 42 лет умер Дмитрий Гусаков, бывший депутатом Госдумы третьего созыва от ЛДПР. Последние годы этот когда-то блестящий политик провел в болезнях. Из партии его исключили, в Думу он не попал, продолжая жить в Архангельске и изредка отмечаясь разного рода скандалами.

В 2015 году скончался бывший депутат Госдумы второго созыва коммунист Юрий Гуськов. Бывший первый секретарь обкома КПСС, председатель областного совета депутатов, он в 1995 году победил на выборах в Котласском округе. В 1996 году он баллотировался на пост губернатора Архангельской области, но проиграл Анатолию Ефремову. Последние годы Юрий Александрович жил в Москве и перешел из КПРФ в партию-спойлер «Коммунисты России».

Нынешние депутаты

Сегодня Архангельскую область в Госдуме представляют четверо: единороссы Елена Вторыгина, Андрей Палкин и Дмитрий Юрков, а также представитель «Справедливой России» Ольга Епифанова. Вторыгина работает уже третий созыв, а Епифанова – второй. Какими останутся в нашей памяти депутаты этого созыва? Порассуждаем об этом спустя лет 10-15…