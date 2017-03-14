Архангельские митинги: где прячется оппозиция?

В минувшее воскресенье, несмотря на ненастную погоду и возвращающуюся зиму, в Архангельске прошла-таки протестная акция, являющийся составной частью всероссийской. Декларировалась эта акция как антикоррупционная, на волне последних интернет-разоблачений.

К слову, митинг в Архангельске, как и в других российских городах, не был согласован властями. Формально администрация города в отказе отписала, что «не были соблюдены сроки подачи заявления». Однако несмотря на отсутствие разрешения, в центр Архангельска все же стекались десятки людей. По оценке наблюдавших, количество митингующих составило где-то 250-300 человек. Не густо, особенно учитывая акции протеста прошедших лет. Конечно, можно списать на запретительные меры в законе о массовых акциях, но, если быть честнее, то сработала инерция. Тем более, что никаких требований к региональной власти митингующие не выдвигали. Коррупция – она и в Африке коррупция, но реальных фактов и, тем более, предложений к чиновникам и депутатам изложено не было.

История архангельских протестов

Первый громкий митинг в Архангельске прошел в июне 2009 года. Он получил наименование «митинг врачей». Организаторами выступили хирурги Первой городской больницы. Медиков не устраивала система оплаты труда, а также отсутствие необходимого для лечения больных оборудования. Вскоре после этого, осенью того же года, прошел второй «врачебный» митинг, уже не такой многочисленный, но подчеркнувший, что проблемы не решаются. Эти два события обозначили высокие протестные настроения в регионе. С этим невозможно было не считаться.

Самым многочисленным стал митинг в феврале 2010 года. Тогда на площадь Ленина вышли несколько тысяч человек. Звучали серьезные аргументированные упреки власти: резкий рост тарифов, бесчинства управляющих компаний, ставшие ничтожными северные надбавки. Такая тема не могла не задеть практически любого жителя города и области. Даже сам состав участников митинга впечатлил: КПРФ, Яблоко, Солидарность, монархисты, каспаровцы, анпиловцы, представители альтернативных профсоюзов.

Через месяц, в марте того же 2010-го на площадь вышло еще больше народу – свыше трех тысяч! Не лишним было бы напомнить и пункты резолюции: введения прогрессивного налога на сверхдоходы, плата за услуги ЖКХ - не свыше 10% от совокупного дохода семьи, правительству Архангельской области - отменить повышение тарифов на услуги ЖКХ и оставить их на уровне 2009 года. И, в довесок, - требование об отставке губернатора Ильи Михальчука. Кстати, именно на этом митинге состоялся исторический раскол между лидерами оппозиции: первый секретарь обкома КПРФ Александр Новиков не дал микрофон экс-мэру Архангельска Александру Донскому. Говорят, что Новиков имел беседу на втором этаже областного правительства. Угрожали ли главному коммунисту области или он просто сам решил перестраховаться, но митинг, несмотря на многочисленность, оказался "с осадком".

Следующие акции протеста были уже скромнее. Например, в апреле 2010-го на центральную площадь вышло всего пара сотен человек. Требования были все те же: снизить тарифы, провести прокурорские проверки управляющих компаний, увеличить МРОТ и так далее. Резонанса этот митинг в обществе не вызвал, - видимо, народ уже устал протестовать.

Громким оказался митинг-шествие «За честные выборы», прошедший в декабре 2011 года. Он стал результатом «болотных» событий в Москве после подведения итогов выборов в Госдуму. Архангелогородцы требовали тогда, пять лет назад, отмены результатов выборов, которые они посчитали нечестными. Помнится, было устроено массовое шествие горожан по Чумбаровке с неутомимым Александром Донским в первых рядах. Запомнился и слоган, который скандировал Донской: Власть миллионам, а не миллионерам. По данным СМИ, участниками акции протеста стала тысяча с лишним человек.

Наконец, последним массовым собранием с выражением народного гнева, стал митинг против отмены ветеранских льгот. Он прошел в ноябре 2013 года и собрал более 300 человек. Официальными устроителями числились коммунисты, но «уши росли», как считают эксперты, из мэрии Архангельска, которая тогда активно играла на социальных настроениях горожан в пику "плохой" исполнительной власти. В итоге льготы было решено не отменять.

Протесты с диванов

Сегодня часто приходится слышать критику власти из уст обитателей социальных сетей. Как правило, эти люди отсиживаются на символических «диванах», и на акции протеста и даже одиночные пикеты не выходят. Единственным протестантом, набившим оскомину областной полиции, остается подполковник в отставке Александр Иевлев, регулярно устраивающий «хэппининги» в Архангельске, Ярославле и Москве. Остальные пишут посты, фотографируют «убожества», источают гнев, но предпочитают не покидать зону комфорта между диваном и компьютером.

Митинг и пикет – цивилизованная форма изъявления людского недовольства. Запрет и ограничение на их проведение, как показывает практика, приводит к обратному эффекту. Опытные политики говорят, что народу просто необходимо «выпускать пар», дабы потом сам «чайник кипения» не взорвался. Но вот беда: ярких поводов, чтобы вывести людей на улицу, видимо, нет. Иначе чем можно объяснить такое малое количество оппозиционеров на улице 26 марта 2017 года?

В социальных сетях пишут, что основными участниками протестов на этот раз стала молодежь. А вот это уже тревожный сигнал для власти. И все же ощущение от прошедшего в Архангельске вчерашнего митинга скомканное. А чего, собственно, хотели? Посадить коррупционеров? Или увеличить себе зарплаты? Или отправить в отставку правительство области и депутатов? А может, просто в стране запахло выборами-2018? И все это нужно только для того, чтобы набрать себе электорат? Если это так, то печально. Быть разменной монетой в руках тех или иных политиков, как показывает история, роль весьма незавидная…