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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/03/26/49810.html

Политика

Партия Рогозина двигает в Архангельское облсобрание малоизвестных политиков

Партия Рогозина двигает в Архангельское облсобрание малоизвестных политиков
Еще одна партия подключилась к довыборам в областное собрание депутатов, которые пройдут 21 мая. "Родина" решила выдвинуть кандидатов по двум из трех вакантных округов.

По Котласскому округу выдвинут 39-летний предтавитель "Фонда защиты безработных" Аркадий Дудников. По Шенкурскому округу пойдет 51-летний пенсионер Виктор Гребнев. По Онежскому округу партия не стала выдвигать никого, также осталось под вопросом участие "Родины" на довыборах в Архгордуму по округу Майская горка. Похоже, ни один из заявленных кандидатов не представляет реальной политической силы, а выдвинуты они были скорее по инерции. Осбенно учитывая недавний грмокий скандал с арестом единственного депутата Архгордумы от "Родины" Гусейна Алиева, которого подозревают в получении взятки за корочки помощника депутата. 

Ранее своих кандидатов выдвинули парламентские партии - "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". Самыми известными являются экс-депутат Госдумы от ЛДПР Ирина Чиркова ("СР"), бывший вице-мэр Архангельска Анатолий Назаров ("ЕР"), депутат Архгордумы и известный сталинист Александр Афанасьев (КПРФ) и координатор региональной ЛДПР Игорь Арсентьев. Эксперты считают, что самая серьезная борьба развернется в Котласе и Онеге. 

Юрий Севастьянов, Сегодня 12:23

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