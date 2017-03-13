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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/03/22/49746.html

Политика

Эхо Михальчука: зачем экс-сенатор Добрынин защищает пиарщика Митькина?

Эхо Михальчука: зачем экс-сенатор Добрынин защищает пиарщика Митькина?
В Архангельске снова вспомнили экс-губернатора Илью Михальчука, а точнее, человека из его ближнего окружения. Речь идет об Илье Митькине-Спокойнове, который в свое время «рулил» в Поморье избирательными кампаниями. В настоящее время этот товарищ задержан по подозрению в мошенничестве.

Птенцы гнезда Михальчука

Чтобы говорить о нынешних проблемах Митькина-Спокойнова и его адвокате – экс-сенаторе Константине Добрынине, надо слегка углубиться в историю. Как мы помним, после прихода к власти Ильи Михальчука в Архангельск потянулась целая «стая» его соратников по Якутску и другим регионам. Самые колоритные – бывший вице-губернатор Сергей Молчанский, ставший фигурантом уголовного дела о строительстве школы в Цхинвали, «племянник» Юрий Шаулов, исчезнувший со 119 миллионами, байкер и издатель Александр Криворотов, пиарщик-цензор Сергей Нехаев и другие. Илья Митькин не занимал официальных постов в правительстве Архангельской области, но курировал областные и федеральные выборы. Местные журналисты вспоминают его вкупе с упомянутым выше Нехаевым как людей нечистоплотных и наглых. И хорошо, что с уходом Михальчука, все они покинули наш регион. Из всей «колоды» остался только нынешний директор «Поморья» Сергей Николаев, который, к слову, уже давно является самостоятельной фигурой и с МИФом (прозвище Ильи Филипповича) не ассоциируется.

Митькин и Нехаев обосновались во Владивостоке, где заняли «козырные» посты: Нехаев дослужился до заместителя губернатора Владимира Миклушевского. Некоторое время в Приморье работал и другой бывший пиарщик времен Михальчука Сергей Самодов, однако в 2015 году он вернулся на свою историческую родину, и сейчас занимает пост директора Архангельского театра драмы, параллельно развивая «цирюльный» бизнес. Нехаев покинул пост вице-губернатора Приморского края минувшей осенью и, по странному совпадению, с этого же времени начались перемены у Митькина-Спокойнова. В ноябре 2016 года  бывший на ту пору гендиректором хоккейного клуба (это ж надо так резко поменять деятельность!) «Адмирал» приступил к работе в Госдуме советником заместителя председателя Госдумы Сергея Неверова, которому Спокойнов вроде бы помогал на выборах. И вот, «внезапный арест» и уголовное дело…

«Неспокойное» дело и дорогой адвокат

«КоммерсантЪ» так описывает дело Митькина-Спокойнова: «Митькина сотрудники ФСБ задержали в Москве по поручению приморского управления СКР. По некоторым данным, он является фигурантом уголовного дела об «особо крупном мошенничестве» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ранее в рамках этого дела были арестованы глава Союза горнопромышленников Приморья Алексей Авершин и гендиректор ООО «Телерадиокомпания “Новая волна”» Марина Свиридова. Она, отметим, является супругой бизнесмена и политтехнолога Митькина. По данным приморских СМИ, их аресты связаны с махинациями в сфере госзакупок».

Ничего удивительного в задержании Митькина эксперты не видят, отмечая, что и его задержание и уход в отставку Нехаева бьет по репутации губернатора Приморья Миклушевского. Однако нас заинтересовал другой факт: защищать политтехнолога времен Михальчука отправился бывший член Совета Федерации от правительства Архангельской области Константин Добрынин. Причем, сенатор не «михальчуковского периода», а «орловского» - ведь в Совфеде он представлял уже Игоря Орлова. На этом посту он прославился громкими либеральными инициативами. Издание deita.ru приводит такие его законопроекты: о праве задержанного на один телефонный звонок не позднее трех часов с момента доставления его в орган дознания, об использовании аудио- и видеозаписей, в том числе данных с видеорегистраторов в качестве доказательств в административном процессе. Также Добрынин рьяно критиковал такие одиозные законы, как «закон Димы Яковлева», запрет Роскомнадзора указывать в прессе причины самоубийств неизлечимо больных людей и закон о так называемом «праве на забвение» в интернете. Кроме того, Добрынин неоднократно высказывался в поддержку сексуальных меньшинств.

Федеральные издания отмечают, что Митькин-Спокойнов и Добрынин познакомились именно в Архангельске, во времена Ильи Михальчука. Тогда Добрынин являлся топ-менеджером Группы «Илим», владеющей бывшим Котласским ЦБК. А после трехлетней работы в Совете Федерации, он получил пост статс-секретаря и заместителем президента Федеральной палаты адвокатов РФ. Таким образом, можно сказать, что Добрынин, защищая Митькина, выполняет свой профессиональный адвокатский долг.

Однако вопросы все же остаются. Не так давно депутат Госдумы РФ Андрей Палкин на своей пресс-конференции официально заявил, что губернатор Михальчук в свое время требовал с него откаты. Именно по этой причине, как отмечает Палкин, ситуация в строительной отрасли была не самой лучшей. Жители Архангельской области повесили на Михальчука и его команду ярлыки коррупционеров гораздо раньше. Правда, как отмечал тогдашний областной прокурор Владимир Бакун, никаких официальных заявлений в надзорное ведомство не поступало. А это значит, что «не пойман – не вор». И вот, спустя пять лет после ухода Михальчука, «колесико» закрутилось. Ушел (или ушли) с поста вице-губернатора Приморья Нехаев, арестован Митькин, заговорил Палкин… Можно еще вспомнить всплывшего в прошлом году на Украине Шаулова с его «разоблачительными заявлениями», правда, не в адрес Михальчука. Да и сам Илья Филиппович попадал в скандальную историю с недостроенными домами в Сибири.

Удивляет другое: зачем «модному» и «дорогому» юристу и политику Константину Добрынину защищать человека с такой, мягко скажем, мокрой репутацией? А может, это очередной пиаровский ход любящего привлекать к себе внимание экс-сенатора? Ведь за последний год, после ухода из верхней палаты парламента, о нем как-то подзабыли. Или просто вопрос денег? Думаем, Константин Добрынин, любящий свет софитов, обязательно ответит на этот вопрос. 

Алексей Морозов, Сегодня 14:07

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