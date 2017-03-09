В Сыктывкаре обсудили поднятие региональных инициатив на федеральный уровень

В Сыктывкаре в Государственном Совете Республики Коми состоялось 41-е заседание Президиума Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.

В мероприятии приняли участие председатели законодательных собраний Северо-Западного федерального округа. Заседание Президиума ПАСЗР провел председатель Ассоциации Виктор Новожилов, избранный на этот пост в ноябре прошлого года. Руководители законодательных Собраний, входящих в Парламентскую Ассоциацию, рассмотрели ряд инициатив, разработанных парламентами Архангельской, Мурманской и Псковской областей.

Архангельское областное Собрание депутатов вышло с инициативой рассмотреть целесообразность внесения изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации. Речь идет о возможном упорядочении процедуры проведения экспертизы строительства и реконструкции объектов капитального строительства. Этот вопрос решено проработать в профильном комитете Парламентской Асоциации.

Парламентарии Северо-Западного региона поддержали Мурманскую областную Думу в вопросе правового регулирования аттестации тренеров и инструкторов-методистов организаций, осуществляющих спортивную подготовку. Речь идет об установлении в субъектах Российской Федерации единого подхода к проведению аттестации тренеров и инструкторов-методистов государственных и муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку. Сейчас законодательство позволяет регионам проводить аттестацию только в подведомственных организациях – муниципальные организации ведут эту работу на основании своих законодательных актов, что сильно усложняет работу.

— В рамках заседания Президиума ПАСЗР мы также подвели итоги прошлых заседаний. Самым важным критерием работы Ассоциации является количество реализованных в виде федеральных законов и поправок к ним законодательных инициатив, – прокомментировал итоги работы Президиума ПАСЗР председатель Ассоциации Виктор Новожилов. – Можно констатировать, что в последние годы количество одобренных на федеральном уровне инициатив региональных парламентов увеличивается. И в этом большая заслуга Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.