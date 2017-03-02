В годовщину революции коммунисты Поморья двигают на выборы бизнесменов и водителя "скорой"

Определились со своими кандидатами на довыборы в Архангельское областное Собрание депутатов местные коммунисты. "Красных" представят молодые предприниматели и водитель "скорой помощи".

Напомним, довыборы в областное Собрание пройдут по трем округам: Онежскому, Шенкурскому и Котласскому. Своих кандидатов выдвинули три политические партии "Единая Россия", "Справедливая Россия" и ЛДПР. Об этом "Двина-Информ" уже сообщала ранее.

Сегодня стало известно, что своих кандидатов выдвинула КПРФ. По Шенкурскому округу пойдет молодой бизнесмен Сергей Угрюмов, который не так хорошо известен на областном уровне. Интересна кандидатура по Онежскому округу - это депутат Архгордумы Александр Афанасьев, прославившийся акцией по установке памятника Сталину в Архангельске. В Котласе выдвинут водитель "Скорой помощи" Тельман Мамедов, который является депутатом местного горсовета.

Комментируя выдвижения кандидатов, первый секретарь Архангельского обкома КПРФ Александр Новиков в интервью "Двине-Информ" заявил, что выборы будут конкурентными. "Александр Афанасьев сделал себе имя на памятнике Сталину. Конечно, он не живет в Онеге, но и его конкуренты от других партий Анатолий Назаров и Эдуард Володенков тоже архангелогородцы. Хороший кандидат у нас идет от Котласа - Тельман Мамедов. В свое время он набрал 20 процентов голосов, соревнуясь на выборах с Андреем Палкиным. Считаю, что результат неплохой. По Шенкурскому округу мы выдвигаем молодого предпринимателя Сергея Угрюмова, он тоже местный депутат и тоже в своем районе человек известный, занимается благотворительностью. Хочу отметить, что это кандидаты не "для галочки", мы рассчитываем на их победу", - подчеркнул Новиков.

Напомним, дополнительные выборы в областное Собрание пройдут 21 мая. Среди известных политиков, которые намерены в них участвовать, значатся экс-депутат Госдумы РФ Ирина Чиркова, бывший вице-мэр Архангельска Анатолий Назаров, координатор региональной ЛДПР Игорь Арсентьев, экс-депутат облсобрания и врач из Котласа Николай Тараканов.