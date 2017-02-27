Кандидаты и мандаты. В Поморье вернулась политическая активность

Через два месяца в Архангельской области пройдут досрочные выборы депутатов областного собрания и городской думы Архангельска. Партии уже начали выдвигать кандидатов. Есть среди них интересные персоны.

Напомним, выборы в облсобрание пройдут по трем округам: Онежскому (вместо осужденного Савкина), Шенкурскому (вместо также осужденного Мышковского) и Котласскому (вместо ушедшего в Госдуму Палкина). В Архангельскую гордуму досрочные выборы пройдут в округе Майская Горка (вместо также ушедшего в Госдуму Юркова). Депутатов, к слову, изберут всего на год, до очередных выборов в сентябре 2018-го.

Самый большой интерес представляет Котласский («палкинский») округ. Туда уже заявились известные политики, имеющие депутатское прошлое. Например, кандидат от «Справедливой России» Ирина Чиркова (экс-депутат Госдумы от ЛДПР) и врач Котласской горбольницы Николай Тараканов, представляющий «Единую Россию» (экс-депутат облсобрания пятого созыва). Чиркову в народные избранники двинул политсовет «СР», а Тараканов выиграл праймериз «ЕР». От ЛДПР по округу идет тоже известная в Котласе фигура – местный депутат и директор «Горводоканала» Александр Ерофеевский. Коммунисты пока своего представителя не выдвинули.

В Онежском округе тоже есть знакомы лица. Кандидатом от «Единой России» выдвинут подзабытый уже бывший вице-мэр Архангельска по городскому хозяйства времен Донского Анатолий Назаров. Ныне он заместитель директора ООО «Старая слобода». «Справедливую Россию» представит известный онежский журналист Сергей Горбунов, который недавно рассказал в Интернете, что его сокращают из газеты за «политическую деятельность». ЛДПР двинула в облсобрание Эдуарда Володенкова, директора транспортного предприятия «Бореал Транс Порт». В 2013 году он неудачно баллотировался в Архангельскую городскую думу. Коммунисты, опять-таки, выжидают.

В Шекурском-Вельском округе кандидаты менее известны в региональном масштабе. Пожалуй, за исключением координатора региональной ЛДПР Игоря Арсентьева, рискнувшего попробовать себя на выборах (к слову, в сентябре 2016 года он баллотировался в Госдуму по 73 округу, но проиграл). «Единая Россия» делает ставку на энергетика: на выборы пойдет директор производственного отделения ПО «Вельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» Олег Сидоровский. От «партии Миронова» двинется бизнесмен из сферы ЛПК Эдуард Кобылин. И снова о коммунистах: молчок…

Что касается довыборов в Архгордуму, то, на наш взгляд, основной интерес представляют два кандидата: директор управляйки и сын осужденного экс-депутата Ларисы Марчук Роман и упомянутая выше Ирина Чиркова. Ей, кстати, существенную поддержку может оказать помощник и соратник Олег Черненко, который уже работает депутатом в данном округе.

Политолог Андрей Чураков считает нынешние довыборы репетицией областной избирательной кампании осени 2018 года. «Думаю, что в Котласском, Онежском округах и в Архангельске борьба будет жаркой, и не факт, что «Единая Россия» сможет легко провести своих кандидатов. Мне понравилось, что партии серьезно подошли к подбору кандидатов, несмотря на то, что всего через год пройдут очередные выборы. Сейчас из результатов этих довыборов сложится четкая картина электоральных предпочтений. Не стоит оглядываться на прошедшие недавно выборы в Госдуму и результат «Единой России», так как там разыгрывалась федеральная повестка. Пока неизвестно, будут ли выдвигать своих представителей малые партии, но и нынешние фигуры и возможные сильные представители от КПРФ создадут хорошую конкуренцию на этих выборах».