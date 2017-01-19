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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/03/13/49570.html

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Игорь Годзиш продолжает обновлять свою команду

Игорь Годзиш продолжает обновлять свою команду
В администрации Архангельска прошли новые назначения. Директором департамента оргработы стал Кирилл Лебединский, бывший когда-то начальником городского УВД, а затем директором муниципально-правового департамента мэрии.

Кириллу Лебединскому 50 лет, он имеет три высших образования: военное, юридическое и менеджерское. С 1993 по 2011 гг. служил в УМВД России по Архангельской области. До назначения на должность директора муниципально-правого департамента мэрии города Архангельска Кирилл Владимирович был начальником управления муниципальной службы и кадров мэрии города Архангельска.

Ранее пост главы оргдепартамента короткое время занимал нынешний замглавы Архангельска Николай Евменов, а до него на посту долгие годы трудился Сергей Намойлик, ныне пенсионер.

Директором муниципально-правового департамента вместо Лебединского назначена Наталья Климова. У нее два высших образования - юридичиеское и финансовое. 18 лет Климова работала в администрации МО «Приморский район», дослужившись до заместителя главы по экономике и председателя комитета по управлению муниципальным имуществом.

Вакантным пока остается пост заместителя главы Архангельска по социальным вопросам. Этот пост в конце 2016 года покинула Ирина Орлова, "кадр" бывшего мэра Виктора Павленко.

Вчера 15:58

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