«Неудачница» Чиркова планирует попасть в облсобрание

21 мая в Архангельской области пройдут довыборы в областное собрание депутатов. Напомним, мандаты стали свободны в Шенкурске, Онеге и Котласе. Освободился мандат и в Архангельске в городскую думу. Политические партии уже включились в борьбу.

В Онеге освободилось место после прекращения полномочий депутата Александра Савкина, осужденного за целый ряд преступлений. В Шенкурске – почти аналогичная история, - разыгрывается мандат осужденного Сергея Мышковского. И только в Котласе бывший депутат ушел на повышение. Имеется в виду избранный в Госдуму Андрей Палкин. Также освободился мандат и в Архгордуме вместо избранного в нижнюю палату российского парламента Дмитрия Юркова.

По данным «Двины-Информ», самым заметным претендентом в облсобрание станет экс-депутат Госдумы Ирина Чиркова. Она собирается баллотироваться в Котласе от "Справедливой России". По иронии судьбы, именно Андрей Палкин, чей мандат хочет взять Чиркова, выиграл у нее в сентябре выборы в Госдуму.

Для Ирины Чирковой прошлый год был крайне неудачным. Сначала исключили из фракции ЛДПР «за прогулы», затем не дали поучаствовать в праймериз «Единой России», наконец – проигранная думская кампания. Чтобы не исчезнуть из «политической колоды» и рассчитывать на переизбрание в областное собрание в 2018-м, Ирине Александровне необходимо одержать тактическую победу. Для этого и нужны довыборы-2017. Косвенно участие Чирковой подтвердили представители «Справедливой России», подчеркнув, что «ожидаются серьезные кандидаты, имеющие опыт в законодательном органе федерального уровня».

Сегодня Ирина Чиркова работает помощником вице-спикера Госдумы и лидера архангельских эсеров Ольги Епифановой. Аналитики отмечают, что борьба за депутатский мандат в Котласе будет сложной. Бывшие соратники Чирковой по ЛДПР уже выдвинули своего кандидата. Это местный депутат и директор горводоканала Александр Ерофеевский. Ожидаются персоналии от «Единой России» и КПРФ. О ходе предвыборной кампании в этом и других округах «Двина-Информ» будет рассказывать регулярно.