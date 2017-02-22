Принцип Кириенко: губернаторов будут увольнять с почетом, а не с позором

С приходом на ведущую роль в администрацию Президента «экс-премьера августовского дефолта» Сергея Кириенко подбор и увольнение глав российских регионов стали выглядеть более прагматично и системно. Первая – пробная ротация губернаторов прошла в феврале.

Реабилитация губернаторского корпуса

В последние несколько лет у обывателя сложилось впечатление, что во главе российских регионов сплошь жулики и воры. Убирая и арестовывая губернаторов, центральная власть фактически поставила под сомнение собственную управленческую концепцию. Это в 90-е годы арестованного или изгнанного губернатора можно было подать обществу как результат «плохого народного волеизъявления». Нынешняя система, которую можно назвать «выборы назначенцев», полностью закольцована на федеральном центре, а потому сливать того или иного территориального начальника уже надо более аккуратно. Чтобы не дискредитировать самих себя, - тех, кто этого деятеля и назначил.

Арест сахалинского губернатора Хорошавина и его несметные, полученные явно нечестным путем, богатства взбудоражили людей. Шутка ли, человек, занимающий государеву должность и назначенный президентом, владеет миллиардами, домами, квартирами и золотыми ручками. И Хорошавин оказался не единственным таким среди губернаторов. Глава Коми Гайзер вообще был представлен как шеф республиканской ОПГ, а, казалось бы, либеральный и открытый Никита Белых попался на взятке в московском ресторане. Можно вспомнить еще отбывающих наказания в колониях экс-губернаторов Дудку и Денина. А ведь они тоже были назначены на свои посты, а Денин за год до отстранения «в связи с утратой доверия» был даже избран. Немало губернаторов ушло за последние пару лет пусть и «по собственному желанию», но под большим давлением местных элит и общества. Итогом стало де-факто признание губернаторского корпуса если не преступным, то уж точно неэффективным.

Познала такого «неэффективного» главу и Архангельская область. Назначенный с подачи неких «кремлевских покровителей» Илья Михальчук до сих пор воспринимается как воплощение зла в одном человеке. Но, в отличие от своего не менее бездарного предшественника Николая Киселева, он был не избран по ошибке «не разбирающимся электоратом», а назначен главой государства! Кстати, уволен был уже другим президентом, пусть с мягкой формулировкой «по собственному желанию», но с явным плевком в спину со стороны жителей Архангельской области.

Приход в администрацию Президента Сергея Кириенко изменил отношение к губернаторам. Да, среди них, наверняка, еще немало людей корыстных и нерадивых, но и избавляться от них нужно без лишнего шума. Желательно вовремя и с почетом. Так случилось в феврале с пятью главами российских регионов: Виктором Басаргиным (Пермский край), Александром Худилайненом (Карелия), Вячеславом Наговицыным (Бурятия), Олегом Ковалевым (Рязанская область) и Сергеем Митиным (Новгородская область). Что любопытно, все губернаторы ушли за полгода до окончания полномочий, по собственному желанию и после проведения пресс-конференций, на которых объяснялись причины уходов. Добрые слова вслед им сказал и президент Владимир Путин, пообещав не только пристроить на «хорошие должности», но и наградить за плодотворную работу в губерниях. Можно назвать «принцип Кириенко» воплощением либеральной кадровой модели, когда главам дают уйти достойно. Не дискредитируя своих коллег по примеру Хорошавина, Гайзера или Белых. То есть, не доводят ситуацию до абсурда, когда приходится задействовать силовиков.

Однако если копнуть глубже, то все пять ушедших губернаторов имели серьезные проблемы внутри своих регионов. Александр Худилайнен, по идее, должен был быть уволен еще год назад, когда завалил в Карелии программу расселения аварийного жилья. Но уволенным оказался (и то по собственному желанию) забайкальский губернатор Ильковский, а Худилайнен ограничился выговором. Не очень успешен был в последнее время и пермский губернатор Басаргин, рассорившийся с местными элитами и заменивший за неполные пять лет несколько десятков министров. Но его вместо позорного увольнения или, тем более, возбуждения какого-то уголовного дела, назначили руководителем Ространснадзора. Отставку же объяснили просто – окончание полномочий и желание попробовать себя «на новом участке».

Сергей Кириенко, видимо, не хочет доводить ситуацию до предела, а потому вместе со своими подчиненными проводит глубокую аналитическую работу. Используются рейтинги, публикации в СМИ, а также более объективные критерии – состояние бюджетов и долги, внутриэлитные проблемы, исполнение «майских указов», социальная напряженность и так далее. После этого в прессу запускаются инсайды о тех или иных возможных отставках, а затем мониторится реакция общества. Вот и в нынешнем случае уволили не всех губернаторов из «инсайдерского списка», а только пятерых. Оставив двоих – свердловского и ивановского. Но им обоим был дан тревожный сигнал.

Игорь Орлов – в середнячках

Позиции губернатора Архангельской области Игоря Орлова можно назвать «средними». Нет явных рейтинговых звезд, как у коллег из Татарстана, Краснодарского края, Ленинградской, Тюменской или Белгородской областей. Но и не так провально, как в соседних Псковской и Мурманской областях.

По данным Национального рейтинга губернаторов за 2016 год Игорь Анатольевич занял место в последней десятке – 74-е. Упомянутые выше главы Мурманской и Псковской областей расположились на 78-м и 80-м местах. Глава соседней Вологодской области Олег Кувшинников стал 46-м, а глава НАО Игорь Кошин, обычно бывший в аутсайдерах, перескочил на 20-е место. По итогам первых двух месяцев 2017 года по данным того же рейтинга Орлов занял уже 69-е место, поднявшись на пять пунктов. А вот мурманский глава Марина Ковтун опустилась еще ниже – на 82-е место, что не может не говорить о предпосылках к отставке.

Но рейтинги, как известно, только частично отражают реальное положение того или иного руководителя. Что касается внутриэлитных конфликтов, то в Архангельской области все более-менее спокойно. Если вспоминать времена позднего Ефремова или Киселева-Михальчука, то сейчас царит мир. Не все удачно в экономике, растет бюджетный дефицит, и тут уже есть поводы для тревоги. Важные вещи говорил Игорь Орлов в своем недавнем послании: об усилении роли муниципалитетов, большей свободе для бизнеса и диалоге с обществом. В соседней Мурманской области, для сравнения, отношения власти и общества не сложились, а про губернатора Ковтун говорят как про весьма скандальную личность, не прислушивающуюся к чужому мнению. Подобные проблемы есть и псковского губернатора-аутсайдера Турчака. Лучше работают коммуникации власти и общества в Вологодской области, что отражается на рейтинге губернатора. В Архангельской области хоть и работает Общественная палата, а губернатор не бежит от диалога с обществом, тем не менее, проблемы остаются.

Возвращаясь к Сергею Кириенко и его стратегии, можно предположить, что в 2017-2018 годах произойдет еще несколько «сериальных отставок» среди губернаторов. В Северо-Западном федеральном округе эксперты называют кандидатами на вылет губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и упомянутых выше Ковтун и Турчака. Все трое были избраны в сентябре 2014 года и полномочия их закончатся в 2019-м. Перед выборами президента шанс усидеть дадут не всем, проверят на прочность в течение нынешнего года. Игорь Орлов на своей пресс-конференции ранее заявил, что намерен доработать до окончания полномочий, то есть, до 2020 года. Одно сложное испытание выборами он уже прошел – в сентябре 2016-го, когда «Единой России» удалось улучшить результаты на думских выборах в сравнении с 2011-м. Впереди президентская кампания, которая обещает тоже быть непростой. Ну и социально-экономическая ситуация в регионе, - ее в Кремле не могут не брать во внимание.

Эксперты, рассуждая на тему «реформы Кириенко», говорят о ее большей гибкости и демократичности. Но снимет ли это проблемы коррупции и конфликтности в губернаторском корпусе? Ведь на смену одним «выбранным назначенцам» приходят другие, помоложе и менее прожженные. Кто знает, что выдадут они года через три и как потом мы, спустя время, будем оценивать кадры Кириенко?