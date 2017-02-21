Дмитрий Зылёв о послании губернатора: предприятий малого и среднего бизнеса становится больше

Малый и средний бизнес составляет 50 процентов от общего числа участников лесопромышленного кластера «ПоморИнноваЛес». Об этом сообщил генеральный директор АО «Архангельский ЦБК» Дмитрий Зылёв, комментируя ежегодное Послание губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

Отметим, в числе задач, поставленных в Послании, – интеграция представителей малого и среднего предпринимательства в замещение высокотехнологичных ниш в производственных цепочках крупного бизнеса.

— Работа по привлечению в кластер малого и среднего бизнеса является важнейшим направлением, которое мы продвигаем при поддержке правительства области, – заявил Дмитрий Зылёв.

Уже есть конкретные результаты. Так, изначально в состав участников «ПоморИнноваЛеса» входило 15 предприятий малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день – уже 19. К 2020 году планируется, что их число увеличится до 25. При этом общая выручка малых предприятий вырастет с четырёх до шести миллиардов рублей.

— Кроме того, благодаря тому, что «ПоморИнноваЛес» вошёл в федеральный реестр, два совместных проекта Архангельского ЦБК и малого и среднего бизнеса находятся на рассмотрении в Минпромторге России в ожидании государственной поддержки, которая оказывается в рамках действия кластеров, – рассказал Дмитрий Зылев.

Он также отметил, что в Послании Игорь Орлов обратил внимание на особую роль некоммерческих организаций. Со своей стороны Архангельский ЦБК готов принять непосредственное участие в этой работе. Дмитрий Зылёв пояснил:

«Вопрос создания благотворительного фонда – в завершающей стадии. Этот фонд будет поддерживать, в том числе, социальные инициативы жителей территорий, где работают комбинат и компании, которые станут учредителями фонда. Недавно мы провели форум социальных инициатив: на местах есть интересные идеи! Мы готовы их поддержать с финансовой и организационной точки зрения».