Дмитрий Зылёв о послании губернатора: предприятий малого и среднего бизнеса становится больше

Отметим, в числе задач, поставленных в Послании, – интеграция представителей малого и среднего предпринимательства в замещение высокотехнологичных ниш в производственных цепочках крупного бизнеса.
— Работа по привлечению в кластер малого и среднего бизнеса является важнейшим направлением, которое мы продвигаем при поддержке правительства области, – заявил Дмитрий Зылёв.
Уже есть конкретные результаты. Так, изначально в состав участников «ПоморИнноваЛеса» входило 15 предприятий малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день – уже 19. К 2020 году планируется, что их число увеличится до 25. При этом общая выручка малых предприятий вырастет с четырёх до шести миллиардов рублей.
— Кроме того, благодаря тому, что «ПоморИнноваЛес» вошёл в федеральный реестр, два совместных проекта Архангельского ЦБК и малого и среднего бизнеса находятся на рассмотрении в Минпромторге России в ожидании государственной поддержки, которая оказывается в рамках действия кластеров, – рассказал Дмитрий Зылев.
Он также отметил, что в Послании Игорь Орлов обратил внимание на особую роль некоммерческих организаций. Со своей стороны Архангельский ЦБК готов принять непосредственное участие в этой работе. Дмитрий Зылёв пояснил:
«Вопрос создания благотворительного фонда – в завершающей стадии. Этот фонд будет поддерживать, в том числе, социальные инициативы жителей территорий, где работают комбинат и компании, которые станут учредителями фонда. Недавно мы провели форум социальных инициатив: на местах есть интересные идеи! Мы готовы их поддержать с финансовой и организационной точки зрения».