Послание Игоря Орлова: усиление муниципалитетов, бизнес, экология и гражданское общество

Сегодня губернатор Архангельской области Игорь Орлов обратился с ежегодным с посланием к областному Собранию депутатов. Предваряя выступление, глава региона сказал интересную фразу, словно бы отвечая своим многочисленным критикам: «Нам надо переломить традиционное сознание «дай мне» на разумное «возьми мое». Тем самым подчеркнув, что будущее области зависит от каждого человека, в ней живущего.

«Глубинка» в приоритете

Не в первый раз Игорь Орлов сделал акцент на развитии территорий. По словам губернатора, без муниципальных образований и их вовлеченности в государственные процессы, не построить благополучный регион. В этой связи было сказано про пока непонятное простому люду «проектное управление».

«Внедрение проектного метода необходимо распространить также на решение задач по комплексному развитию территорий. Новые формы развития муниципалитетов, построенные на глубокой интеграции с региональной властью, бизнес-сообществом и, главное, жителями, позволят выявить «узкие места», определить точки роста и запустить новый виток развития территорий».

Тем самым Игорь Анатольевич дал понять, что правительство намерено учитывать особенность каждого города, поселка или села, находить сильные и слабые стороны у той или иной территории. И, соответственно, чем этим МО власть и бизнес могут помочь. Из уст губернатора это определение получило сложное название «кластер».

«Новый подход к управлению предусматривает качественно новую, профессиональную систему взаимоотношений региональной и муниципальной власти. Считаю необходимым рассмотреть вопрос создания в экономическом блоке правительства отдельного подразделения, отвечающего за экономическое развитие муниципалитетов», - подчеркнул Орлов.

По словам губернатора, в 2017 году подобная модель будет апробирована на 3-4 муниципальных образованиях, а далее уже внедрена повсеместно. Правда, пока неизвестно, какие МО станут пилотными.

Малый и средний бизнес должен быть свободнее

Много в своем послании губернатор говорил о проблемах бизнеса. По его мнению, предприниматели сильно страдают от излишнего контроля и многочисленных проверок. Это сильно тормозит его развитие, а заодно и снижает налоговые поступления в бюджет.

«Инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса в регионе, продемонстрировавшая свою эффективность, не может оставаться неизменной. Важно привлекать для ее развития ресурсы и средства общественных и профессиональных объединений предпринимателей, крупных компаний, научных учреждений и учебных заведений», - заметил Игорь Орлов.

Кстати, губернатор на деле показывал свою заинтересованность в развитии малого и среднего бизнеса. В частности, в регионе не первый год успешно реализуется программа для молодежи «Профессия предприниматель».

О молодежи и ее участии в политических и экономических процессах региона Орлов тоже сказал. Предложил органам власти омолаживать кадры, выбирать лучших и талантливых. «Нам необходимо проработать эффективный механизм отбора квалифицированных кадров для государственной службы и создать условия для должностного роста. В систему управления регионом должны приходить люди, прошедшие муниципальную или производственную школу», - подчеркнул глава Поморья.

МФЦ – наша гордость

Среди успехов региона за последние годы нельзя не отметить усиление роли многофункциональных центров и системы электронных госуслуг. Но Орлов ставит более амбициозную задачу – довести охват предоставляемых госуслуг в электронном виде для граждан до 70 процентов к 2018 году.

«Многофункциональные центры являются одним из нефинансовых инструментов улучшения инвестиционного климата в регионе. Поэтому пристального внимания требует организация их деятельности, ориентированной на предоставление государственных, муниципальных, дополнительных услуг представителям бизнес-сообщества. Опыт других субъектов Российской Федерации свидетельствует, что ресурс развития МФЦ не исчерпан», - отметил Орлов.

Экология: лесовосстановление и охрана водных объектов

Как известно, 2017-й год был объявлен в России годом экологии. Естественно, не мог об этом не сказать и Орлов, учитывая, что наш регион с одной стороны богат природными ресурсами, а с другой забит экологическими проблемами.

«Природа - это не просто источник неисчерпаемых ресурсов. Отношение к ней является прямым показателем цивилизованности общества. Общей глобальной задачей для всех является формирование нового типа взаимоотношений человека и природы. Для нашего лесного региона - это особенно актуально. Поэтому считаю, что неустанное внимание следует уделить рациональному природопользованию, прежде всего восстановлению лесов. В 2016 году лесовосстановительные работы выполнены на площади 63,5 тысячи гектаров, что превысило плановые показатели.

Восстановлению подлежат все участки, вышедшие из рубки – как вырубленные, так и погибшие вследствие пожаров и ветровалов. На 2017 год запланировано восстановление 65 тысяч гектаров лесного фонда», - отметил в послании Орлов.

Коснулся Орлов и такой беды, как загрязнение вод. С одной стороны, реки и озера используются промышленными предприятиями для развития потенциала региона, а с другой –работа этих же заводов является угрозой экологии. «Министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области необходимо провести анализ влияния сбрасываемых сточных вод на состояние водных объектов и подготовить предложения в части проведения комплекса мероприятий по повышению качества водных ресурсов и проведению экологической реабилитации наиболее пострадавших от антропогенной деятельности водных объектов».

Слышать людей

Не мог Игорь Орлов не сказать и о развитии гражданского общества, о сотрудничестве власти с инициативными и творческими людьми. «Закупоренная сама в себе» власть никогда не будет пользоваться уважением в народе, если не будет к нему прислушиваться. Другой вопрос: как грамотно развивать общественные институты? Чтобы это была не просто формальность, а действенный механизм сотрудничества.

«Общественные советы при органах местного самоуправления, которые должны быть созданы к июлю 2017 года, могут стать инструментом принятия управленческих решений с учетом мнения профессионального сообщества и широкой общественности. Формы работы общественных советов должны быть самими разнообразными: это и взаимодействие с правозащитными, религиозными и иными некоммерческими организациями, и учет мнения профессиональных предпринимательских сообществ, и регулярный диалог с гражданами», - сказал Орлов.

В целом, послание губернатора хоть и обозначило основные темы, важные для региона, но не дало универсальных рецептов, как «вылечить» Архангельскую область. А тут уже, по мнению губернатора, дела за нами – за теми, кто живет в регионе и созидает. Хочется верить, что «пазл» под названием «Власть-народ» сложится и все у нас получится.