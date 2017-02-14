Помощник вице-спикера Владимир Рычагов: Выдвижение Ольги Епифановой в президенты - это слухи

Сегодня ряд федеральных СМИ обнародовал информацию о возможном выдвижении вице-спикера Госдумы РФ Ольги Епифановой в президенты России в 2018 году. По данным этих СМИ, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов не намерен участвовать в выборах и выдвинет кого-то вместо себя. В Архангельске это сообщение вызвало поток комментариев в соцсетях.

Как сообщает издание Газета.ру, со ссылкой на информированные источники в "СР", в ее руководстве обсуждается возможность выдвижения на президентские выборы кандидата-женщины. По его словам, среди рассматриваемых кандидатов упоминается вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова.

Уже прокомментировали ситуацию и столичные эксперты.

«Хотя бы одна женщина на выборах быть должна. Голосование по гендерному принципу в полной мере проявилось когда-то в отношении партии «Женщины России». Такой ход помог бы партии выделиться из общего ряда. Имиджевое позиционирование при референдумных выборах с предсказуемым результатом даже важнее, чем программное», — считает руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. По его мнению, Епифанова подходит в качестве кандидата благодаря высокой позиции, занимаемой в Госдуме. В прошлом она была заместителем председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей. «Это прекрасно», — считает Калачев. По его словам, пять процентов кандидат от парламентской партии вполне способен взять, даже если ему не хватает федеральной известности.

Однако окружение Ольги Епифановой уже опровегло эту информацию. Помощник вице-спикера Владимир Рычагов в интервью "Двине-Информ" сообщил: "Это слухи и домыслы, которые не имеют почвы под собой. На уровне партии вопрос не обсуждался, и комментировать пока нечего".

Напомним, в 2006 году один архангелогородец уже хотел пойти в президенты России, но не успел. Это был тогдашний мэр Архангельска Александр Донской. В выборах он в итоге так и не поучаствовал, зато лишился поста мэра и отсидел в СИЗО за незаконное пользование охраной и фальшивый диплом.