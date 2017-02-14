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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/02/22/49286.html

Политика

Помощник вице-спикера Владимир Рычагов: Выдвижение Ольги Епифановой в президенты - это слухи

Помощник вице-спикера Владимир Рычагов: Выдвижение Ольги Епифановой в президенты - это слухи
Сегодня ряд федеральных СМИ обнародовал информацию о возможном выдвижении вице-спикера Госдумы РФ Ольги Епифановой в президенты России в 2018 году. По данным этих СМИ, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов не намерен участвовать в выборах и выдвинет кого-то вместо себя. В Архангельске это сообщение вызвало поток комментариев в соцсетях.

Как сообщает издание Газета.ру, со ссылкой на информированные источники в "СР", в ее руководстве обсуждается возможность выдвижения на президентские выборы кандидата-женщины. По его словам, среди рассматриваемых кандидатов упоминается вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова. 

Уже прокомментировали ситуацию и столичные эксперты. 

«Хотя бы одна женщина на выборах быть должна. Голосование по гендерному принципу в полной мере проявилось когда-то в отношении партии «Женщины России». Такой ход помог бы партии выделиться из общего ряда. Имиджевое позиционирование при референдумных выборах с предсказуемым результатом даже важнее, чем программное», — считает руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. По его мнению, Епифанова подходит в качестве кандидата благодаря высокой позиции, занимаемой в Госдуме. В прошлом она была заместителем председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей. «Это прекрасно», — считает Калачев. По его словам, пять процентов кандидат от парламентской партии вполне способен взять, даже если ему не хватает федеральной известности.

Однако окружение Ольги Епифановой уже опровегло эту информацию. Помощник вице-спикера Владимир Рычагов в интервью "Двине-Информ" сообщил: "Это слухи и домыслы, которые не имеют почвы под собой. На уровне партии вопрос не обсуждался, и комментировать пока нечего". 

Напомним, в 2006 году один архангелогородец уже хотел пойти в президенты России, но не успел. Это был тогдашний мэр Архангельска Александр Донской. В выборах он в итоге так и не поучаствовал, зато лишился поста мэра и отсидел в СИЗО за незаконное пользование охраной и фальшивый диплом. 

Алексей Морозов, Сегодня 10:19

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Комментарии
Гленн, сегодня 11:02

Но прикольно было бы посмотреть - Трамп и Епифанова

12, сегодня 11:41

по дороге Донского к резиновым фаллосам?

Зануда, сегодня 11:43

Типичная торгашка. Поняла, что в бизнесе уперлась в потолок, деньги на спокойную старость заработала в марках и пошла удовлетворять свои властные амбиции в политику. Места в регион списке СР родавала, нонося политический ущерб партии. Влиятельные люди, за которых проголосовали бы многие архангелогородцы в результате уходили из партии, не желая платить. На выходе - падение партии на выборах разного калибра. Таже тенденция и в верхушке СР. Скоро эта псевдо-партия канет в Лету.

12и зануде, сегодня 13:23

Это хорошая конкуренция ВВП и не нудите тут, если желаете стране хорошего будущего

Зануда, сегодня 13:41

Оксана Дмитриева экс-эсерка - была бы отличным кандидатом. Умна, обстоятельна и за слова отвечает. Но ее боятся...

гражданин, сегодня 14:11

Клоуны. Любым способом пропиариться. Достижений - ноль.

Да , сегодня 16:04

Самая большая проблема нашей власти - боятся умных людей
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