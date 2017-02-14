"Единая Россия" проведет праймериз в Архангельске и четырех районах Поморья

Также 21 мая пройдут дополнительные выборы депутата Архангельской городской Думы по избирательному округу №4 (территориальные округа Варавино-Фактория И Майская горка).
"Единая Россия" проводит предварительное голосование по определению кандидатов для последующего выдвижения от партии на предстоящих дополнительных выборах.
«Целью предварительного голосования является определение достойного и пользующегося авторитетом и уважением в районе лидера, способного отстаивать интересы жителей района, - отметил Секретарь Регионального отделения партии, член оргкомитета по предварительному голосованию Виталий Фортыгин. - Участником предварительного голосования может стать любой желающий гражданин, обладающий избирательным правом».
Для регистрации кандидатом предварительного голосования необходимо подать документы и заявления установленной формы, с которыми можно ознакомится на официальном сайте партии или получить в местном отделении партии «Единая Россия».
Заявления принимаются с 17 по 27 февраля 2017 года.