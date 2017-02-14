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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/02/21/49263.html

Политика

"Единая Россия" проведет праймериз в Архангельске и четырех районах Поморья

"Единая Россия" проведет праймериз в Архангельске и четырех районах Поморья
В Вельском, Котласском городском, Онежском и Шенкурском районах 21 мая 2017 года состоятся дополнительные выборы депутатов Архангельского областного Собрания по трем одномандатным избирательным округам.

Также 21 мая пройдут дополнительные выборы депутата Архангельской городской Думы по избирательному округу №4 (территориальные округа Варавино-Фактория И Майская горка).

"Единая Россия" проводит предварительное голосование по определению кандидатов для последующего выдвижения от партии на предстоящих дополнительных выборах.

«Целью предварительного голосования является определение достойного и пользующегося авторитетом и уважением в районе лидера, способного отстаивать интересы жителей района, - отметил Секретарь Регионального отделения партии, член оргкомитета по предварительному голосованию Виталий Фортыгин. - Участником предварительного голосования может стать любой желающий гражданин, обладающий избирательным правом».

Для регистрации кандидатом предварительного голосования необходимо подать документы и заявления установленной формы, с которыми можно ознакомится на официальном сайте партии или получить в местном отделении партии «Единая Россия».

Заявления принимаются с 17 по 27 февраля 2017 года. 

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