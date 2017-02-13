Депутаты на год. Архангельскую область ждут мини-выборы

На этой неделе депутаты областного собрания прекратили-таки полномочия двух своих осужденных коллег – Александра Савкина и Сергея Мышковского. С учетом перехода в Госдуму Андрея Палкина и Дмитрия Юркова, освобождается сразу четыре депутатских мандата – три в облсобрании и один в Архангельской гордуме.

Глава регионального отделения «Единой России» Виталий Фортыгин ранее подчеркнул, что досрочные выборы пройдут в конце мая. Были названы две даты – 21 или 28 число. Председатель облизбиркома Андрей Контиевский позавчера назвал уже одну дату – 21 мая. А это значит, что жители Онежского, Шенкурского районов, Котласа и Архангельска снова придут на избирательные участки. Чтобы выбрать депутатов на год. Так как полномочия областного собрания и Архгордумы закончатся в сентябре 2018 года. Тогда зачем этих депутатов избирать? Говорят, таков закон.

Теперь по персоналиям. Самая понятная ситуация с мандатом Дмитрия Юркова: ушел в Госдуму, теперь округ Майская горка в Архангельске снова почувствует на себе прелести агитации. Говорят, в гордуму очень рвется бывший депутат ГД от ЛДПР Ирина Чиркова. Мандат ей нужен как старт для выборов осени-2018. Вполне логично: ведь за полтора года, в случае не присутствия Чирковой в облсобрании или гордуме, о ней запросто забудут. В Майской горке ей поможет верный соратник Олег Черненко, который уже заседает в гордуме как «независимый депутат». Вопрос – кого выдвинет в этом протестном округе «Единая Россия» и захочет ли вообще бороться? Думается, что и выдвинет и бороться будет. Потому что прохождение в думу Чирковой «единороссам» не на руку. Хватило того, что она на выборах в Госдуму наступала на пятки самому Андрею Палкину в 73-м округе.

Кстати, о Палкине. Его мандат в областное собрание тоже пока свободен. Но вот незадача: у самого новоиспеченного депутата Госдумы серьезные проблемы. На этой неделе руководитель региональной налоговой Сергей Родионов озвучил претензии своего ведомства к Андрею Васильевичу – около 148 миллионов рублей долгов. Причем, здесь и имущественные налоги и даже связанные с его предпринимательской деятельностью в прошлые годы. Судьбу самого богатого думца России в начале марта может решить Арбитражный суд, - как известно, депутат подал на банкротство. Но возникает новый вызов: в случае признания банкротом может быть невозможным дальнейшее пребывание в Госдуме. Это если депутаты примут, наконец, законопроект об ограничении работы банкротов в органах власти. Может Палкин вообще захочет в таком случае вернуть свой областной мандат? Версия маловероятная, почти фантастическая, но на какую-то долю процента реалистичная. В Котласе Палкина легко выберут еще раз. А в областном собрании таких заморочек с налогами и банкротствами нет.

Мандаты Александра Савкина и Сергея Мышковского единороссы намерены передать в надежные руки. Для этого им нужны проходные кандидаты в Онеге и Шенкурске. Учитывая негативный опыт предшественников, провести «своих» будет сложно. Многое будет зависеть от соперников: захотят ли коммунисты, жириновцы и эсеры двигать там кого-то в пику «ЕР»? Зная негативную социально-экономическую ситуацию в этих двух районах, шанс засветиться за счет громких лозунгов и критики власти есть. Но стоит ли игра свеч, ведь через год придется переизбираться? Пока «оппозиция» молчит. Возможно, «единороссы» все-таки победят. За счет отсутствия конкуренции.

Что касается Александра Савкина и Сергея Мышковского, то их место жительства на ближайшие годы определено. Однако сам факт этих громких уголовных процессов отбрасывает очень нехорошую тень как на областную «Единую Россию», так и на систему выборов. Скорее всего, довыборы депутатов областного Собрания и Архгордумы пройдут при крайне низкой явке. Конец мая ничем не лучше начала сентября – дачи, шашлыки и рыбалка. А тут еще и депутаты «усеченные», всего-то на год. Избиратели зададутся справедливым вопросом: а оно нам надо?