Нарезали по-новому. Депутаты одобрили изменения границ избирательных округов

В Архангельском областном собрании депутатов сегодня сразу в двух чтениях был принят законопроект, уменьшающий количество избирательных округов на территории региона. Это изменение связано с сокращением числа депутатов-одномандатников с 31 до 24 человек.

Напомним, в декабре народные избранники внесли правки в устав Архангельской области, в соответствии с которыми уменьшается численность депутатского корпуса с 62 до 47 единиц. 23 депутата будут, согласно новой схеме, избираться по партийным спискам, а еще 24 – по одномандатным округам. Соответственно, появилась необходимость в укрупнении округов, чем и занялся областной избирком.

Согласно нововведениям, в среднем на каждый одномандатный округ придется 40 458 избирателей. Меньше всего избирателей в округе № 1, который располагается в границах Ненецкого АО, там зарегистрировано 33 530 человек. Больше всего в округе № 18, он расположен в границах Верхнетоемского, Вилегодского, Красноборского и Ленского районов и насчитывает 47 964 избирателя. В Северодвинске будет 4 одномандатных округа, в Архангельске – 7.

Все изменения вступят в силу с 1 сентября 2017 года. И следующие выборы в областное Собрание осенью 2018 года пройдут по новой схеме.