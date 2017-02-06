Налоговая: Палкина мы не упустим

Руководитель Управления Федеральной налоговой службы РФ по Архангельской области Сергей Родионов сегодня дал официальный ответ относительно «главного налогового должника» области – депутата Госдумы РФ и миллиардера Андрея Палкина. Того самого, что недавно подал в Архангельске заявление на банкротство.

По состоянию на 10 февраля задолженность по налогам у депутата Палкина составляет около 148 миллионов рублей. За ним числятся долги перед федеральным бюджетом в размере 76,8 млн., перед бюджетом Архангельской области – в размере 46,9 млн., а также 24,3 млн – перед бюджетом Котласа. Налоговые обязательства возникли в следствии продажи имущества, а также по результатам выездной налоговой проверки, но и по доходам от предпринимательской деятельности за 2015-2016 годы.

Оказалось, по данным ФНС, что Палкин должен и как гражданин, причем тоже немалую сумму по имущественным налогам – более 4 миллионов. Это налоги за 2015 год, которые надо было уплатить до 1 декабря 2016 года. Налоговая неоднократно направляла ему требования об уплате задолженности, но они были проигнорированы. В связи с этим Котласским городским судом был наложен арест на имущество депутата стоимостью более 16 миллионов.

Руководитель регионального УФНС Сергей Родионов сегодня также коснулся информации в СМИ, где Андрей Палкин заявил о возврате его сыну денег в виде налогового вычета по НДС. «Действительно, в налоговую инспекцию были предоставлены декларации к возмещению НДС. Однако об обоснованности заявленных сумм можно будет судить только по итогам камеральной проверки, завершить которую мешают действия самого заявителя, не исполняющего требования налогового органа о предоставлении соответствующих документов», - подчеркнул Родионов.

И, наконец, самое главное. Налоговая служба считает, что поданное Палкиным заявление о признании его банкротом, вызывает сожаление и определенную настороженность. Ведь банкротство предусматривает не только реструктуризацию долга, но и его возможное списание. А это уже значительная потеря бюджетных средств.

На уточняющий вопрос, не расценивает ли фискальный орган банкротство завуалированным способом уйти от налогов, Сергей Родионов ответил, что пока речь идет именно о возможной отсрочке по уплате налогов. «Решение пока не принято, Андрей Палкин еще только подал заявление в Арбитражный суд. Мы не исключаем, что найдутся и другие кредиторы кроме государства. В любом случае, отступать мы не намерены и планируем взыскать задолженность».

Некоторые наблюдатели увидели в «деле Палкина» политическую подоплеку. Есть вероятность, что по новому законодательству граждане, объявленные банкротами, не смогут занимать должности в органах власти, в том числе быть депутатами Госдумы. При таком раскладе у Андрея Палкина два пути и оба они непростые – сберечь деньги или сберечь мандат. Самое худшее – потерять и то и другое.