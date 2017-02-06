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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/02/13/49108.html

Политика

"Партийный кульбит": ушедший Моисеев вернулся в руководство "Единой России"

"Партийный кульбит": ушедший Моисеев вернулся в руководство "Единой России"
Сегодня в Архангельске состоялось заседание фракции "Единая Россия" в областном Собрании депутатов. На ней был избран новый лидер - Сергей Моисеев. Он сменил Виталия Фортыгина, который ранее возглавил региональное отделение "ЕР". А до него там был...Сергей Моисеев.

Фортыгин сложил полномочия лидера фракции из-за невозможности совмещать его с главной партийной должностью. Напомним, перед новым годом его избрали секретарем регионального политсовета "Единой России". Забавно, что до июня 2016 года пост занимал тот самый Сергей Моисеев, который сегодня возглавил вместо Фортыгина партийную фракцию. Есть версия, что Моисеев тогда ушел из-за обиды: его не устраивала нарезка округов на выборах в Госдуму, а также победа в праймериз своего недавнего партнера, а ныне конкурента Дмитрия Юркова. Были версии, что Моисеев вообще может покинуть регион. Но этого не случилось.

На сегодняшнем заседании фракции было предложено две альтернативные кандидатуры - Моисеев и депутат Валерий Пиковской. За Моисеева проголосовали 29 человек, за Пиковского всего 6. Таким образом, к февральской сессии единороссы облсобрания получили нового лидера. Одновременно Моисеев продолжит работать вице-спикером и председателем парламентского комитета по бюджету. 

Алексей Морозов, Вчера 17:12

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Комментарии
Гленн, вчера 17:22

Моисеев - неудачник. И в Питере с чебуречными прогорел, и здесь не прет

Гость, вчера 18:43

Блевать хочется от этих рож
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