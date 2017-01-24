Впереди выборы. Депутаты облсобрания прекратят полномочия осужденного Сергея Мышковского

Глава комитета по этике и регламенту Архангельского областного собрания депутатов Михаил Голышев направил соответствующий документ спикеру Виктору Новожилову. Напомним, ранее в Архангельске областной суд приговорил Сергея Мышковского к пяти годам и девяти месяцам за преднамеренное банкротство Лесозавода № 3.

Вопрос будет рассмотрен на ближайшей депутатской сессии - 15 февраля.

Сергей Мышковский в областном Собрании депутатов представлял Шенкурский район. Он был избран по одномандатному избирательному округу № 31. Летом 2016 года он и его подельник - бывший депутат Архангельской городской Думы Виталий Граф были взяты под стражу в зале суда. "Дело Графа и Мышковского" вызвало неоднозначную реакцию, случаи реального заключения за "преднамеренное банкротство" крайне редки.

В январе на пресс-конференции секретарь регионального политсовета "Единой России" Виталий Фортыгин объявил, что досрочные выборы депутатов Архангельского областного Собрания пройдут 21 или 28 мая. Кроме Мышковского освобождается место, которое занимал также осужденный Александр Савкин, представлявший Онежский район. Правда, Савкина лишат полномочий из-за декларации о доходах. Еще один освободившийся мандат - избранного в Госдуму РФ Андрея Палкина (он представлял Котлас). Таким образом, в мае досрочно выберут трех депутатов областного Собрания и одного депутата Архгордумы (вместо ушедшего в Госдуму Дмитрия Юркова).