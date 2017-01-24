Впереди выборы. Депутаты облсобрания прекратят полномочия осужденного Сергея Мышковского

Вопрос будет рассмотрен на ближайшей депутатской сессии - 15 февраля.
Сергей Мышковский в областном Собрании депутатов представлял Шенкурский район. Он был избран по одномандатному избирательному округу № 31. Летом 2016 года он и его подельник - бывший депутат Архангельской городской Думы Виталий Граф были взяты под стражу в зале суда. "Дело Графа и Мышковского" вызвало неоднозначную реакцию, случаи реального заключения за "преднамеренное банкротство" крайне редки.
В январе на пресс-конференции секретарь регионального политсовета "Единой России" Виталий Фортыгин объявил, что досрочные выборы депутатов Архангельского областного Собрания пройдут 21 или 28 мая. Кроме Мышковского освобождается место, которое занимал также осужденный Александр Савкин, представлявший Онежский район. Правда, Савкина лишат полномочий из-за декларации о доходах. Еще один освободившийся мандат - избранного в Госдуму РФ Андрея Палкина (он представлял Котлас). Таким образом, в мае досрочно выберут трех депутатов областного Собрания и одного депутата Архгордумы (вместо ушедшего в Госдуму Дмитрия Юркова).
Ну и дела ,да только за одно подозрение нужно отстранять от власти а у нас всё ещё думают .Не будет у нас порядка никогда господа правители ,стыд и позор называемые слуги народа и ещё раз стыд!
Отстранений не будет. Слуги народа обслуживают власть, власть их очень хорошо кормит, поит. Областная дума обслуживает губернатора, городские думы обслуживают мэров. Обслуживают качественно, ласково. Отстранений не будет.
да там половину сажать надо. думаю, компромат на всех есть
Дело не в компромате. У депутатов свои законы. Не в том, что воруешь или нет, а в том, что попался. Вон Савкин, осужденный, сидит год, а все еще зарплату в думе получает. И лишен он этой зарплаты не за то, что на работу не выходит, что вор и бандит, а за то, что декларацию не представил. Хорошо прокурор пресек это безобразие, а то бы еще зарплату получал. Вот с председателя Облдумы нужно спросить за это безобразие. А никто не спросит, другие законы.