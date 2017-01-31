Банкрот из списка Forbes: Андрей Палкин доверяет себя Арбитражному суду

Самый богатый депутат Госдумы РФ, котласский бизнесмен-строитель Андрей Палкин из-за проблем с налогами, подал в Арбитражный суд Архангельска документы о признании себя банкротом. Ранее парламентарий сообщил, что из-за предвыборной кампании в Госдуму он не успел рассчитаться с налоговыми долгами.

Напомним, речь идет о недоплаченных в казну 100 миллионах рублей. Сам народный избранник объясняет это тем, что поздно принял решение баллотироваться в российский парламент, времени на решение проблем финансового и имущественного характера оставалось крайне мало. Палкин утверждает, что, избравшись в Госдуму, он был вынужден прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя и срочно распродать имущество, ведь заниматься бизнесом российскому парламентарию запрещено законом.

В Арбитражном суде Архангельска сочли, что в процессе сбора документов была нарушена процедура и предложили депутату до 6 марта 2017 года устранить нарушение и обратиться за рассмотрением своего заявления вновь.

Палкин заработал за 2015 год полтора миллиарда рублей. Также в его собственности около 60 квартир. В Госдуму он был избран в сентябре 2016 года по 72-му избирательному округу.