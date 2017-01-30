Игорь Орлов не попал в черный список губернаторов

Федеральные СМИ активно обсуждают список губернаторов российских регионов, которые в ближайшее время покинут свои посты. Эксперты связывают грядущие отставки с выборами президента России в 2018 году. В Архангельске тревогу не бьют, Игоря Орлова в "черном списке" нет.

Зато первый кандидат на вылет уже есть - это губернатор Пермского края Виктор Басаргин. Сегодня он официально объявил о своей отставке. Пост главы края он занимал с 2012 года, и был одним из последних назначенных губернаторов. Причина его отставки - крайне низкий рейтинг и противостояние элит. Ранее Басаргин отправил в отставку краевое правительство, причем уже второй раз за свою карьеру.

Кроме Басаргина в "черном списке" находятся глава Карелии Александр Худилайнен (занимает пост с 2012 года, также назначен, не избран), глава Бурятии Вячеслав Наговицын (на посту с 2007 года), губернатор Новгородской области Сергей Митин (назначен в 2007 году), губернатор Ивановской области Павел Коньков (работает с 2013 года), губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (назначен в 2012 году) и губернатор Рязанской области Олег Ковалев (работает с 2008 года). Практически все перечисленные главы регионов проваливались в рейтингах. Глава соседней с Поморьем Карелии Худилайнен "отправляется в отставку" с первых месяцев работы на посту. Кроме того, Митин и Ковалев могут покинуть должности из-за пенсионного возраста, обоим уже далеко за 60.

Что касается Архангельской области, то она в "черном списке" не упоминается. Эксперты связывают это с хорошими результатами "Единой России" на думских выборах в сентябре 2016 года (44 % голосов против 31 % в 2011 году), а также с отстуствием серьезных внутриэлитных конфликтов и коррупционных скандалов. 3 февраля 2017 года исполнилось 5 лет нахождения Игоря Орлова в должности. "Двина-Информ" по этому случаю представила очерк "Игорь Орлов: портрет на фоне", где попыталась дать оценку его работе и составить психологический портрет.