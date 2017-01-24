Игорь Орлов: портрет на фоне

Сегодня исполняется 5 лет со дня официального вступления в должность губернатора Архангельской области Игоря Орлова. Это повод поразмышлять о нем как о руководителе, вспомнить самые острые и важные моменты, на основе встреч и бесед сделать вывод, каким он был вначале и каким стал теперь.

Начало

Игорь Орлов пять лет назад сменил нелюбимого жителями Поморья Илью Михальчука. Даже сам факт того, что президент предложил на руководящий пост не очередного варяга, а человека, проработавшего более 20 лет в регионе, немного успокоил людей. Северодвинская оборонка дала нам немало талантливых управленцев, вспомнить хотя бы Героя России Давида Пашаева, который в сложные 90-е буквально спас и Севмаш и город корабелов. Инженер у руля власти, возможно, лучший вариант, чем бывший комсомолец и мэр далекого Якутска.

Первый год Игорь Анатольевич осваивался, вникал в дела, расставлял кадры, активно встречался со СМИ. Кстати, последние его сильно полюбили - за открытость, умение отвечать на самые неудобные вопросы и интерактивность. Как-то стали забывать про коррупционные скандалы, так часто звучавшие при Михальчуке. А еще в Орлове подкупала его искренность, казалось, он не держит камня за пазухой, не способен обмануть и использовать население в своих корыстных интересах. В вину новому губернатору поначалу ставили только тот факт, что он был назначен, а не избран на прямых выборах.

Первая моя большая встреча с Орловым состоялась через год после назначения. Он чувствовал себя уверенно, отвечал на многочисленные вопросы, заданные читателями нашего информагентства, не уводил разговор в демагогию. На вопрос об отношениях с мэром Архангельска Виктором Павленко тогда ответил: деловые, рабочие. Кто бы знал, что условная «кошка» между ними уже пробежала, а впереди их ждут несколько лет настоящей информационной войны. Замечу, что и в комментариях в Интернете тогда Орлова старались сильно не бить, больше доставалось как раз Павленко. Губернатору давали возможность навести порядок и разрулить многочисленные проблемы, накопленные годами.

Испытание протестами

Следующая встреча с губернатором состоялась в непростой и для него и для области момент. Речь шла об отмене льгот региональным ветеранам труда, Игорь Орлов тогда эту идею поддержал, чем вызвал массовые протесты. Признаюсь, предложение о встрече поступило от агентства по печати и СМИ Архангельской области. «Игорь Анатольевич готов разъяснить свою позицию, ответит на самые неприятные вопросы». Кстати, текст интервью я потом ни с кем не согласовывал, все строилось на взаимном доверии: губернатор искренне отвечает, мы публикуем текст «без купюр». Именно после выхода нашего интервью родилась крылатая фраза «У бюджетника не должно быть денег, чтобы летать на Бали». А еще ранее Орлова сильно ругали за вырванный из контекста спич о «ветеранах, которые не умеют работать».

На самом деле, Орлов в те дни был сильно взволнован. Про «плохих ветеранов» смысл его слов исказили. Ну как он, бывший многолетний инженер «Звездочки», мог так говорить? Ведь бок о бок в тяжелые 90-е, когда оборонзаказ был на нуле, рядом с ним трудились сотни простых работяг. Вот мог бы он такое сказать о Герое Социалистического Труда прославленном слесаре «Звездочки» Геннадии Толстоногове? Конечно же, нет! Но фраза про «плохих ветеранов» прилипла к Орлову как грязная жвачка, да и некоторые СМИ, не получившие госконтракт, постарались, растиражировали это, словно некую сенсацию. Кстати, если говорить об областных ветеранах труда, то много ли среди них по-настоящему достойных? А сколько тех, кто получил это звание по «разнарядке»? Губернатора такая «уравниловка» не устраивала.

Что касается полетов бюджетников на Бали, то губернатор говорил о том, что негоже за счет казны летать на такие курорты. В конце концов, должна быть умеренность в аппетитах: хочешь хорошо отдохнуть за счет области, езжай по стране, а заграничный отдых оплачивай сам. И почему сотрудники коммерческих фирм летают туда за свои кровные, а бюджетникам все оплачивается? Рациональное зерно в словах Орлова было. Но и эта фраза «ушла в народ», вызвав негодование.

В конце 2013 года в Архангельске прошел масштабный митинг (кстати, единственный за всю пятилетку Игоря Анатольевича). Требования были простые: необходимо сохранить ветеранские льготы. «Руки прочь от ветеранов!» - скандировали участники митинга. Мало кто знал из этих ветеранов, что митинг был подготовлен и подогрет политическими оппонентами Орлова, теми, кто старался урвать бюджетные деньги области. И, если быть до конца честным, то именно они, а не ветераны, больше желали смены региональной власти. Но, слава Богу, и льготы сохранили, и Игорь Орлов сделал для себя вывод. Первая и главная его ошибка – поспешность в поддержке социально протестных предложений. Удар был сильным, и губернатор его принял.

Прохождение через выборы

Орлов сильно поменялся на третий год руководства области. Даже ближний круг его соратников отмечал: стал жестче, уже не так открыт и доверчив, меньше улыбается и чаще угрюм.

Решение досрочно идти на выборы он принял сам, не советуясь с окружением. Говорят, Орлов очень переживал: будет ли оказана честь президентом? Дадут ли шанс проверить свои силы через выборы? В мае 2015 года ответ пришел: на выборы идти можно. В короткие сроки губернатор должен провести свою кампанию и заручиться поддержкой более 50 процентов от числа проголосовавших.

Перед выборами губернатор совершил поступок, за который получил еще больше стрел упреков, чем по поводу ветеранских льгот. На пост сенатора он внезапно двинул ненавистного архангелогородцами градоначальника Виктора Павленко. Человека, который, используя свои информационные ресурсы, регулярно и старательно «мочил» Орлова. Журналисты требовали объяснений: за какие «заслуги» Павленко получил повышение, означает ли это, что губернатор признал свой проигрыш? Тогда Орлов отвечал уклончиво, не желая «нагонять волну». И только спустя полтора года он в одном из интервью ответил предельно честно: нужно было «освободить» Архангельск. И сделано это было вот такой, дорогой ценой…

Выборы для Орлова хоть и были удачными, но процент явки все испортил. Остряки придумали после этого интернет-мем «Игорь 10 процентов», намекая на низкую поддержку населения. Ведь при явке в 20 % набранные им 53 % - очень небольшая поддержка, если считать от всего населения области. Но, с другой стороны, кто мешал людям прийти на участки и проголосовать? И теперь те, инертные «избиратели», почему-то обвиняют Орлова в его «10-процентности». И кто мешал политическим партиям выдвигать более сильных конкурентов? Почему Осицина, Павлов и Краева, а не Нилов, Новиков и Епифанова? А может, «оппозицию» Орлов устраивал как губернатор? К чему тогда потом эти махания кулаками после драки.

Первая пятилетка

В начале 2016 года я на портале 29ру опубликовал критический материал «Игорь Орлов: вызываю огонь на себя». Среди претензий к губернатору были отмечены и назначение Павленко и откровенно слабая команда управленцев и частые разбрасывание словами и обещаниями, ну и о трещащей по швам экономике речь тоже шла. Орлов отреагировал быстро, но никаких «репрессий» и обид не последовало. Наоборот, между нами состоялся предельно честный и прямой разговор. И губернатор ответил: справедливую критику игнорировать не собираюсь, да, есть множество проблем и недоработок. Признаюсь, меня тогда тронуло желание Игоря Анатольевича объяснить свою позицию. Главный вывод для себя я сделал: это порядочный человек. Не всегда понятый людьми, не всегда умеющий правильно выражать свои мысли, но без лукавства, свойственного иным «вельможам» с комсомольским и партийным прошлым.

Сегодня часто поют дифирамбы покойному «народному губернатору» Анатолию Ефремову. А как ругали его в годы правления, сколько откровенно хамских и грязных выпадов было в его адрес? Неужели забылось, стерлось по случаю кончины? Да и первого губернатора Павла Балакшина нет-нет да и вспомнят добрым словом. А что было в начале 90-х? Только ленивый не пинал.

Но не все так хорошо в «датском королевстве». На днях Орлов перебросил своего «стратегического зама» Алексея Гришкова в московские представители Архангельской области. И эксперты справедливо отмечают: а где же стратегия, на которую ушел целый год с немалыми бюджетными вливаниями? И почему получается, что на все региональные проблемы в основном реагирует Орлов, а не его подчиненные? Вот взять «внезапно выпавший снег» в Архангельске. Почему губернатор, а не глава города Игорь Годзиш требует навести порядок? Но здесь вопросы можно задать и Орлову: что же за команда такая, раз самому всегда приходится отдуваться?

Критики Орлова часто упрекают его за «многословие». Да, иногда фразы главы Поморья не обрастают смыслом. Как в случае с ремонтом шхуны «Запад». А некоторые высказывания вроде «безмозглых дальнобойщиков» и вовсе звучат резко. Но, надо отдать Игорю Анатольевичу должное, что с годами он стал более взвешенно подходить к тому, что говорит. Конечно, эмоциональность иногда дает о себе знать, хочется дать «не политическую» оценку. Тут губернатор, как и любой растущий политик, учится контролировать себя.

Признаюсь, целью моего материала не было перечисление заслуг и побед нашего губернатора. Главное – попытаться понять его как личность, где-то даже наперекор своим умозрениям. В конце концов, большое видится на расстоянии, и сегодня объективную оценку работе Орлова и его команды давать рано.

Есть еще один важный момент: на федеральном уровне отношение к Архангельской области скорее формальное. Да, есть алмазы и оборонка, Арктика и космодром, но все эти сферы закольцованы на правительстве РФ. Губернатор выступает не как хозяин региона, а скорее как администратор или управляющий в графской усадьбе. Может быть, поэтому не так много желающих занять главное кресло в Архангельской области? Не так давно бывший посол России в Латвии и экс-глава Центризбиркома Александр Вешняков рассказал, как девять лет назад отказался от предложения президента Путина возглавить свой родной край. В итоге, как мы помним, к власти пришел Михальчук. Да и сейчас, думается, вряд ли найдется серьезный федеральный политик вроде экс-министра сельского хозяйства Гордеева или бывшего вице-мэра Москвы Шанцева, который захочет спасать Архангельскую область.

К чести Игоря Орлова надо сказать, что он «валить» отсюда не собирается, а планирует долго и плодотворно работать. Может быть, этот его энтузиазм лучше политических амбиций иных нечистоплотных личностей, желающих всего лишь заработать на том или ином регионе, дабы подняться на ступеньку выше или на «стыренные» в губернии деньги открыть свой прибыльный бизнес?