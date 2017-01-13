Прокуратура требует приостановить полномочия запятнавшего себя депутата Савкина

Как стало известно, член комитета по этике и регламенту облсобрания Юрий Шаров в конце декабря 2016 года внес проект постановления о прекращении полномочий Александра Савкина. Основанием прекращения послужило как раз отсутствие декларации. По информации из собственных источников "Двины-Информ", второе постановление о лишении депутатства Савкина поступило от комитета по регламенту и депутатской этике во главе с Михаилом Голышевым. Ранее руководитель местной "Единой России" Виталий Фортыгин заявил, что досрочные выборы по округу в Онежском районе, от которого был избран Савкин, состоятся 21 или 28 мая.
В октябре 2016 года Онежский городской суд признал Савкина виновным в мошенничестве с использованием служебного положения, в особо крупном размере, а также злоупотреблении полномочиями и незаконном получении предмета коммерческого подкупа, сопряженном с вымогательством. Приговором суда по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 3 миллиона 200 тысяч рублей.
Савкин был арестован в январе 2015 года, вскоре в отношении него было возбуждено несколько уголовных дел.