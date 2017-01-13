Прокуратура требует приостановить полномочия запятнавшего себя депутата Савкина

В соответствии с законодательством, каждый год парламентарии обязаны сдавать декларации по доходам и расходам, если они превышают доходы. Единственный депутат, который за 2015 год не сдал необходимые документы — это член фракции «Единая Россия», депутат от Онежского района Александр Савкин. Федеральное законодательство обязывает региональные законодательные собрания исключить из своего состава парламентариев, которые не отчитываются по доходам. Именно на эту норму и ссылаются представители областной прокуратуры.

Как стало известно, член комитета по этике и регламенту облсобрания Юрий Шаров в конце декабря 2016 года внес проект постановления о прекращении полномочий Александра Савкина. Основанием прекращения послужило как раз отсутствие декларации. По информации из собственных источников "Двины-Информ", второе постановление о лишении депутатства Савкина поступило от комитета по регламенту и депутатской этике во главе с Михаилом Голышевым. Ранее руководитель местной "Единой России" Виталий Фортыгин заявил, что досрочные выборы по округу в Онежском районе, от которого был избран Савкин, состоятся 21 или 28 мая.

В октябре 2016 года Онежский городской суд признал Савкина виновным в мошенничестве с использованием служебного положения, в особо крупном размере, а также злоупотреблении полномочиями и незаконном получении предмета коммерческого подкупа, сопряженном с вымогательством. Приговором суда по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 3 миллиона 200 тысяч рублей.

Савкин был арестован в январе 2015 года, вскоре в отношении него было возбуждено несколько уголовных дел.