Фортыгин: «Единая Россия» в Поморье взяла курс на обновление кадров

В частности, Виталий Фортыгин отметил, что генеральный совет «ЕР» значительно обновился за счет секретарей местных партячеек. Так, секретарь североонежской ячейки из Поморья Павел Браун тоже попал в центральный партийный орган. Такой чести он удостоился после хорошего результата «Единой России» на выборах в Госдуму в своем муниципальном образовании.
«То, что идет обновление кадров – это хорошая тенденция. Региональный политсовет был обновлен на 30 процентов, генеральный совет на 40. Мы наметили реализовать ряд важных партийных проектов, среди которых хотел бы отметить касающиеся развития культуры в районах. Благодаря этим средствам помощь получат сельские клубы и театры малых городов – Котласский и Северодвинский».
Виталий Сергеевич коснулся и немного подзабытой Ассоциации «За развитие Архангельской области», созданной в 2015 году из общественных объединений под выборы губернатора. «Ассоциация продолжает работать, жалко, что вы мало о ней слышите. Недавно мы рассматривали вопросы государственной и частной медицины, там немало проблем, требующих решения. Кроме того, в Ассоциацию входят новые общественные организации».
Касаясь первых результатов работы новых депутатов Госдумы РФ от партии, представляющих Архангельскую область, Фортыгин подчеркнул, что народные избранники хорошо вошли в парламентскую работу. «Вы видите, что сейчас Государственная Дума сильно изменилась, на заседаниях присутствуют все депутаты, улучшилась дисциплина. Наши депутаты активны, это чувствуется и во время их региональных недель в конце каждого месяца, когда они работают в регионе. Мы стараемся им помочь, организовать встречи с населением, прессой».
И еще важная тема - о местных выборах, а точнее, довыборах в областное Собрание и Архгордуму. Они будут, ориентировочно, 21 или 28 мая. Предстоит бороться за освободившиеся места после ухода в Госдуму Андрея Палкина и Дмитрия Юркова, а также после вступления приговора суда в отношении Александра Савкина. "Единая Россия" готова к конкурентной борьбе с другими партиями.
Фортыгин: «Единая Россия» в Поморье взяла курс на обновление кадров-констатировал новый кадр Фортыгин-)
на фотке видно самому смешно от своих умозаключений-)
Уважаемый, я работал с Виталием Сергеевичем. Серьёзный, знающий дело прекрасный руководитель. Так что не надо "песен"...
Молодцы, что скажешь. Новая кровь всегда бодрит старую. Вот комуняки скоро сами сгниют без обновления.
ну обновление не значит улучшение одну серость поменяют на другую серость пройдоху- на др пройдоху и тдведь в помории с кадрами беда недаром все пришлых присылают