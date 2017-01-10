Фортыгин: «Единая Россия» в Поморье взяла курс на обновление кадров

Сегодня в Архангельске секретарь регионального политсовета «Единой России» Виталий Фортыгин и его коллеги рассказали о своих впечатлениях от очередного съезда партии. И попутно ответили на ряд вопросов журналистов.

В частности, Виталий Фортыгин отметил, что генеральный совет «ЕР» значительно обновился за счет секретарей местных партячеек. Так, секретарь североонежской ячейки из Поморья Павел Браун тоже попал в центральный партийный орган. Такой чести он удостоился после хорошего результата «Единой России» на выборах в Госдуму в своем муниципальном образовании.

«То, что идет обновление кадров – это хорошая тенденция. Региональный политсовет был обновлен на 30 процентов, генеральный совет на 40. Мы наметили реализовать ряд важных партийных проектов, среди которых хотел бы отметить касающиеся развития культуры в районах. Благодаря этим средствам помощь получат сельские клубы и театры малых городов – Котласский и Северодвинский».

Виталий Сергеевич коснулся и немного подзабытой Ассоциации «За развитие Архангельской области», созданной в 2015 году из общественных объединений под выборы губернатора. «Ассоциация продолжает работать, жалко, что вы мало о ней слышите. Недавно мы рассматривали вопросы государственной и частной медицины, там немало проблем, требующих решения. Кроме того, в Ассоциацию входят новые общественные организации».

Касаясь первых результатов работы новых депутатов Госдумы РФ от партии, представляющих Архангельскую область, Фортыгин подчеркнул, что народные избранники хорошо вошли в парламентскую работу. «Вы видите, что сейчас Государственная Дума сильно изменилась, на заседаниях присутствуют все депутаты, улучшилась дисциплина. Наши депутаты активны, это чувствуется и во время их региональных недель в конце каждого месяца, когда они работают в регионе. Мы стараемся им помочь, организовать встречи с населением, прессой».

И еще важная тема - о местных выборах, а точнее, довыборах в областное Собрание и Архгордуму. Они будут, ориентировочно, 21 или 28 мая. Предстоит бороться за освободившиеся места после ухода в Госдуму Андрея Палкина и Дмитрия Юркова, а также после вступления приговора суда в отношении Александра Савкина. "Единая Россия" готова к конкурентной борьбе с другими партиями.