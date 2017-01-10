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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/01/22/48689.html

Политика

Михальчука могло бы не быть: Вешняков рассказал, как Путин предлагал ему стать архангельским губернатором

Михальчука могло бы не быть: Вешняков рассказал, как Путин предлагал ему стать архангельским губернатором
Бывший посол России в Латвии Александр Вешняков дал интервью, в котором поведал о событиях 8-летней давности. Весной 2008 года именно ему президент России Владимир Путин предлагал стать губернатором Архангельской области.

Вешняков рассказал в эфире рижского радио Baltkom следующее: "Спустя три недели после того, как я прибыл в Латвию в качестве посла России, 11 февраля 2008 года, раздается звонок и меня приглашают на встречу с президентом России Владимиром Путиным. На следующий день я уже был на приеме у Путина в Новоогареве. Путин спросил: „Ну как, не надоело ещё работать в Латвии?“. Я ответил, что три недели — это не тот срок, за который можно было бы сказать что надоело или скучно. Но он мне сделал предложение, с серьёзной аргументацией, стать губернатором Архангельской области. Мой ответ был таков: „Вот если бы вы мне это предложение сделали месяц назад, когда я ещё не был в Латвии, то мне ничего бы не оставалось делать, как принять его“.

Тем более, Архангельск — мой родной край, я знаю, что у меня там была бы поддержка. Но сейчас, познакомившись в Латвии с руководством страны, наметив план работы по улучшению сотрудничества двух государств, было бы странно уехать. Это что, прийти и сказать: „Я не туда попал и возвращаюсь обратно?“. Меня бы никто не понял», — рассказал Вешняков, добавив, что ни разу не пожалел об этом решении". 

Напомним, тогда, весной 2008 года пост губернатора занял Илья Михальчук. Остается только догадываться, что было бы, если бы Александр Вешняков тогда согласился...

Юрий Севастьянов, Сегодня 19:51

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Комментарии
Уважаемый, сегодня 21:23

да чё писать про этого чудика...ясно чё он дурак идти в неизвесность- где всё прогнило, когда можно в Латвии отдыхать.Был бы патритом Архангельска , не задумываясь поехал бы...но не патриот- комуняка- а это значит приспособленец.
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