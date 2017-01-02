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Пятница, 13 января, 11:09

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/01/13/48533.html

Политика

Пятница 13-е. Пять лет без Михальчука. С Игорем Орловым

Пятница 13-е. Пять лет без Михальчука. С Игорем Орловым
Сегодня, в пятницу, 13-го января, ровно пять лет исполняется с указа президента России о досрочной отставке губернатора Архангельской области Ильи Михальчука и назначения исполняющим обязанности Игоря Орлова. Кстати, тогда, в 2012 году этот день был тоже пятницей.

Народ тогда шутил: президент сделал жителям Поморья подарок под старый новый год. А для надоевшего многим Михальчука это действительно была пятница, 13-е. В этот же день, пять лет назад, мы впервые услашали новое для нас имя - Игорь Орлов. Официально на пост губернатора он был утвержден депутатами областного Собрания в конце января. А в сентябре 2015 года выиграл досрочные губернаторские выборы.

Так совпало, что сегодня же отмечается День российской печати, праздник всех, кто причастен к средствам массовой информации. ИА "Двина-Информ" в свою очередь поздравляет Игоря Орлова с пятилетием в должности, а работников СМИ с их профессиональным праздником. Пусть пятница 13-е будет исключительно позитивной датой!

Алексей Морозов, Сегодня 10:20

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