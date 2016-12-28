24 вместо 31. Избирательные округа в Поморье нарежут по-новому

Сегодня в Архангельское областное Собрание депутатов поступит законопроект о новой нарезке избирательных округов. Это связано с сокращением количества депутатов с 62 до 47. Законопроект подготовлен областным избиркомом.

Информацию о внесении законопроекта «Двине-Информ» в интервью подтвердил председатель областного избиркома Андрей Контиевский. Он же подчеркнул, что депутаты рассмотрят его на февральской сессии. Законопроект должен быть принят в двух чтениях, и к нему могут поступить поправки. Согласно новому закону некоторые избирательные округа будут укрупнены. Всего их будет 24 вместо 31.

Напомним, в декабре депутаты областного Собрания приняли изменения в устав Архангельской области, предполагающие сокращение количества депутатов с 62 до 47. 24 народных избранника будут избираться по одномандатным округам, еще 23 по партийным спискам. Правда, все изменения произойдут со следующего созыва, то есть, с осени 2018 года.