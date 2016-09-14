Прогноз "Двины-Информ" сбылся. Дмитрий Таскаев на свободе

Напомним, Дмитрий Таскаев был задержан в декабре 2013 года при получении взятки в размере полутора миллиона рублей. На тот момент он занимал пост проректора САФУ по инфраструктурному развитию. Очень многое в "деле Таскаева" так и осталось неясным, а самое главное - зачем достаточно небедный человек решил таким образом "заработать"? Приговором суда в мае 2014 года Дмитрий Владимирович получил четыре с половиной года лишения свободы в колонии и оштрафован на 105 миллионов рублей.
Дмитрий Таскаев - бизнесмен, стоявший у истоков либерального движения в Архангельской области. В свое время он успешно избирался в областное Собрание депутатов, в 2004 году возглавлял избирательный блок "Наша родина - Архангельская область". Также он был вице-спикером облсобрания, а при Илье Михальчуке занимал пост вице-губернатора и руководителя аппарата областной администрации, откуда в 2011 году перешел в САФУ.
По нашим данным, Таскаев в колонии в Матигорах занимал должность библиотекаря и отличался хорошим поведением. Пока неизвестно, чем займется бывший узник на свободе. Но эксперты отмечают, что в политику он вряд ли вернется.
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Ленька Таскаев и и Сашка Новиков и другой коммунистический мусор стояли у ворот тюрьмы с цветами. Теперь бабло в партию потечет
Да здравствует наш суд, самый гуманный в Мире. Воруйте дальше! Восстановите ещё его в сафу. Вообще крындец настанет. А лучше за его заслуги назначьте вместо Евменова.
Мусор(коммунистический) пофамильно перечислите плиз.
Главный герой и главная новость - преступник вышел на свободу. Все СМИ в один голос сообщили об этом, будто и не о чем больше написать. Позор и стыдно за то, что героями у нас становятся люди замаранные.Глядишь, завтра снова вернуться во власть. Так что ждите люди! Вль он, справедливый суд!
Кто ворует миллиарды - того не посадят в тюрьму
Читаешь такие и думаешь, какие наши СМИ - продажные на деньги. Не иначе как заплатили, чтобы новость о Таскаеве и Ковалеве разнести по всему свету. Какое тут может быть уважение и доверие к ним
ты ничего не путаешь? Таскаев преступник, а Ковалев нормальный человек. А ты мешаешь все в оду кучу.по твоей логике все вокруг сволочи и про них писать ненадо
Таскаеву, если мне не изменяет память 4,5(четыре с половиной) строгача впаяли. P.S. Для члена ЕР: а Кудряшова, членша какой партЫчейки уже 2 раза?
Хорошая новость, Дмитрию крепкого здоровья! Не надо на человека грязь, он уже заплатил своё
Желтизна пошла с приходом Морозова,для того его и взяли.
а до Морозова на ДИ был тухляк, правильно, что взяли. еще бы Илюху Азовского взяли и был бы крутяцкий сайт
Кстати, бывший сайт где работали Морозов и Таганов 29сру окончательно скатился. Одна реклама и развлекуха, ни слова о политике и экономики, какбутто для папуасов пишут.Лёня Черток прав про то что мало журналей толковых в Архе.Илюха Азовский пока еще держит марку,молодца и Рудалёв в Северодвинске. А в остальном серая масса
"Самое главное - зачем достаточно небедный человек решил таким образом "заработать"? Таскаев бизнесмен весьма среднего разлива, если не сказать мелкого. Один магазин, да доли малые там и сям... И хапнуть полтора миллиона на лапу за так, да еще в текущей системе координат - это хороший куш и в русле торгашеской психологии. И вообще, с каких пор миллион - это мало?
"Таскаев преступник, а Ковалев нормальный человек". Просто один попался, а второй - нет. "Вице-губернаторы", блин...
"Вор - должен сидеть в тюрьме."
Брюзжат те, кому воровать нечего... до кормушки не-до-пущенные
"четыре с половиной лет" - это круто, господин Морозов. Пешите уже парусски! Что касается инфоповода - сомнительный герой, как минимум. Почитаешь всякий русский север, наших "принципиальных" и "неполживых" - так вообще узник совести и жертва кровавого режима. А на деле - обычный взяточник и уголовник.
Дмитрий таскаев очень пострадал, многого не знаете, так не жужжите. а то такие все знатоки, млин, диванные бойцы
На 29ру девки рулят , как могут так и педалят. А тут столько ошибок
А че ходовая новость про казнокрада. Все читают высказываються Ляпота, кто в лес кто по дрова для массовки то что надо
Девки там так нарулили, что уже никто эту мурень не читает. Лёня Черток вон тоже много ошибок допускает, но читать его интересно. А 29сру сами читайте, там прогноз погоды есть и фотки с помойками. Самое то чтиво для папуасов.
Согласен про Чертока, дельно пишет, интересно и ошибки исправляет быстро, а кто не ошибается особливо когда спешишь рассказать всему свету. В Двинп когда то за ошибки ругали и выгоняли, а теперь?
Кого ругать? Тут полтора человека работает
А мне нравиться Двинаинформ потому что здесь хорошие статьи о спорте. Спасибо А.Галину!