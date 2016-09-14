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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/01/10/48471.html

Политика

Прогноз "Двины-Информ" сбылся. Дмитрий Таскаев на свободе

Прогноз "Двины-Информ" сбылся. Дмитрий Таскаев на свободе
Как и прогнозировала еще в сентябре 2016 года "Двина-Информ", бывший бизнесмен и политик Дмитрий Таскаев сегодня вышел на свободу. Решение о его условно-досрочном освобождении ранее принял Холмогорский районный суд.

Напомним, Дмитрий Таскаев был задержан в декабре 2013 года при получении взятки в размере полутора миллиона рублей. На тот момент он занимал пост проректора САФУ по инфраструктурному развитию. Очень многое в "деле Таскаева" так и осталось неясным, а самое главное - зачем достаточно небедный человек решил таким образом "заработать"? Приговором суда в мае 2014 года Дмитрий Владимирович получил четыре с половиной года лишения свободы в колонии и оштрафован на 105 миллионов рублей.

Дмитрий Таскаев - бизнесмен, стоявший у истоков либерального движения в Архангельской области. В свое время он успешно избирался в областное Собрание депутатов, в 2004 году возглавлял избирательный блок "Наша родина - Архангельская область". Также он был вице-спикером облсобрания, а при Илье Михальчуке занимал пост вице-губернатора и руководителя аппарата областной администрации, откуда в 2011 году перешел в САФУ. 

По нашим данным, Таскаев в колонии в Матигорах занимал должность библиотекаря и отличался хорошим поведением. Пока неизвестно, чем займется бывший узник на свободе. Но эксперты отмечают, что в политику он вряд ли вернется. 

Ранее на эту тему: Дмитрий Таскаев может выйти на свободу к февралю 17-го

Алексей Морозов, Вчера 16:24

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Комментарии
олег, вчера 18:33

Ленька Таскаев и и Сашка Новиков и другой коммунистический мусор стояли у ворот тюрьмы с цветами. Теперь бабло в партию потечет

Трус, вчера 19:52

Да здравствует наш суд, самый гуманный в Мире. Воруйте дальше! Восстановите ещё его в сафу. Вообще крындец настанет. А лучше за его заслуги назначьте вместо Евменова.

Олегу, вчера 20:02

Мусор(коммунистический) пофамильно перечислите плиз.

Член Единой России, вчера 20:28

Главный герой и главная новость - преступник вышел на свободу. Все СМИ в один голос сообщили об этом, будто и не о чем больше написать. Позор и стыдно за то, что героями у нас становятся люди замаранные.Глядишь, завтра снова вернуться во власть. Так что ждите люди! Вль он, справедливый суд!

Философия, вчера 20:29

Кто ворует миллиарды - того не посадят в тюрьму

Помор, вчера 20:44

Читаешь такие и думаешь, какие наши СМИ - продажные на деньги. Не иначе как заплатили, чтобы новость о Таскаеве и Ковалеве разнести по всему свету. Какое тут может быть уважение и доверие к ним

Помору, вчера 21:31

ты ничего не путаешь? Таскаев преступник, а Ковалев нормальный человек. А ты мешаешь все в оду кучу.по твоей логике все вокруг сволочи и про них писать ненадо

Желтизной прёт от ДИ, вчера 21:34

Таскаеву, если мне не изменяет память 4,5(четыре с половиной) строгача впаяли. P.S. Для члена ЕР: а Кудряшова, членша какой партЫчейки уже 2 раза?

Ярик, вчера 21:37

Хорошая новость, Дмитрию крепкого здоровья! Не надо на человека грязь, он уже заплатил своё

В ДИ, вчера 23:18

Желтизна пошла с приходом Морозова,для того его и взяли.

Сеня Малина, вчера 23:31

а до Морозова на ДИ был тухляк, правильно, что взяли. еще бы Илюху Азовского взяли и был бы крутяцкий сайт

Сеня Малина, вчера 23:48

Кстати, бывший сайт где работали Морозов и Таганов 29сру окончательно скатился. Одна реклама и развлекуха, ни слова о политике и экономики, какбутто для папуасов пишут.Лёня Черток прав про то что мало журналей толковых в Архе.Илюха Азовский пока еще держит марку,молодца и Рудалёв в Северодвинске. А в остальном серая масса

Перо, сегодня 10:24

"Самое главное - зачем достаточно небедный человек решил таким образом "заработать"? Таскаев бизнесмен весьма среднего разлива, если не сказать мелкого. Один магазин, да доли малые там и сям... И хапнуть полтора миллиона на лапу за так, да еще в текущей системе координат - это хороший куш и в русле торгашеской психологии. И вообще, с каких пор миллион - это мало?

Ответ: вчера 21:31, сегодня 10:35

"Таскаев преступник, а Ковалев нормальный человек". Просто один попался, а второй - нет. "Вице-губернаторы", блин...

Пенсионер, сегодня 10:49

"Вор - должен сидеть в тюрьме."

Гленн, сегодня 11:57

Брюзжат те, кому воровать нечего... до кормушки не-до-пущенные

Афтору, сегодня 15:14

"четыре с половиной лет" - это круто, господин Морозов. Пешите уже парусски! Что касается инфоповода - сомнительный герой, как минимум. Почитаешь всякий русский север, наших "принципиальных" и "неполживых" - так вообще узник совести и жертва кровавого режима. А на деле - обычный взяточник и уголовник.

Вася Пупкин, сегодня 15:18

Дмитрий таскаев очень пострадал, многого не знаете, так не жужжите. а то такие все знатоки, млин, диванные бойцы

Ванька, сегодня 15:44

На 29ру девки рулят , как могут так и педалят. А тут столько ошибок

Семен Семеныч, сегодня 15:46

А че ходовая новость про казнокрада. Все читают высказываються Ляпота, кто в лес кто по дрова для массовки то что надо

Сеня Малина, сегодня 15:48

Девки там так нарулили, что уже никто эту мурень не читает. Лёня Черток вон тоже много ошибок допускает, но читать его интересно. А 29сру сами читайте, там прогноз погоды есть и фотки с помойками. Самое то чтиво для папуасов.

Ванька сене малине, сегодня 16:16

Согласен про Чертока, дельно пишет, интересно и ошибки исправляет быстро, а кто не ошибается особливо когда спешишь рассказать всему свету. В Двинп когда то за ошибки ругали и выгоняли, а теперь?

Ваньке, сегодня 16:19

Кого ругать? Тут полтора человека работает

Таня, сегодня 16:30

А мне нравиться Двинаинформ потому что здесь хорошие статьи о спорте. Спасибо А.Галину!
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