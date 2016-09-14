Прогноз "Двины-Информ" сбылся. Дмитрий Таскаев на свободе

Как и прогнозировала еще в сентябре 2016 года "Двина-Информ", бывший бизнесмен и политик Дмитрий Таскаев сегодня вышел на свободу. Решение о его условно-досрочном освобождении ранее принял Холмогорский районный суд.

Напомним, Дмитрий Таскаев был задержан в декабре 2013 года при получении взятки в размере полутора миллиона рублей. На тот момент он занимал пост проректора САФУ по инфраструктурному развитию. Очень многое в "деле Таскаева" так и осталось неясным, а самое главное - зачем достаточно небедный человек решил таким образом "заработать"? Приговором суда в мае 2014 года Дмитрий Владимирович получил четыре с половиной года лишения свободы в колонии и оштрафован на 105 миллионов рублей.

Дмитрий Таскаев - бизнесмен, стоявший у истоков либерального движения в Архангельской области. В свое время он успешно избирался в областное Собрание депутатов, в 2004 году возглавлял избирательный блок "Наша родина - Архангельская область". Также он был вице-спикером облсобрания, а при Илье Михальчуке занимал пост вице-губернатора и руководителя аппарата областной администрации, откуда в 2011 году перешел в САФУ.

По нашим данным, Таскаев в колонии в Матигорах занимал должность библиотекаря и отличался хорошим поведением. Пока неизвестно, чем займется бывший узник на свободе. Но эксперты отмечают, что в политику он вряд ли вернется.

Ранее на эту тему: Дмитрий Таскаев может выйти на свободу к февралю 17-го