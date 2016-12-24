МИФическая фигура. Экс-губернатор Поморья Илья Михальчук отмечает 60-летие

Сегодня 60 лет исполнилось одному из самых противоречивых руководителей в новейшей истории Архангельской области - бывшему в 2008-2012 годах губернатору Илье Михальчуку. Когда-то Илья Филиппович пообещал, что даже после отставки останется жить в регионе и станет "настоящим помором".

Но, по последним данным, Михальчук живет где-то в пределах Садового кольца. В Москве его неоднократно видели источники "Двины-Информ". Говорят, Илья Филиппович бодро выгядит, все у него хорошо, а чем занимается - неизвестно. Но одно точно - он не бедствует.

Стоит напомнить, что пост архангельского губернатора он занял в марте 2008 года. Ранее эту фамилию в нашем регионе никто не знал, ведь Михальчук всю сознательную жизнь прожил в Якутске. Зато за неполные четыре года его узнали очень хорошо, ему и его команде остряки-блогеры даже придумали такие прозвища как "ОПГ Чужие", "Якуты" и так далее. Количество коррупционных дел в бытность губернатором Ильи Филипповича, казалось, достигло своего апогея. Однако посадили одного лишь начальника ГУКСа Пальчикова. Но кто-то вспоминает, как энергично "Филиппыч" ремонтировал дороги и проводил реконструкцию драмтеатра.

После отъезда из Архангельска Михальчук работал заместителем гендиректора компании СУ-155 и одновременно с этим возглавил «Восточно-Сибирскую строительную компанию». Компания строила жилье в Омске и имела планы по строительству жилья в Новосибирске и Красноярске. В конце прошлого года сообщалось, что задолженность СУ-155 приближается к 30 млрд руб. Чтобы расплатиться, необходимо продать часть имущества и продолжать стройки. Но продажа затягивается, а работы на многих площадках остановлены. Вскоре после этого Михальчук из компании таинственно ушел.

Но мы все-таки поздравляем Илью Филипповича с 60-летием и желаем ему крепкого здоровья. Для журналистов это был "ходячий инфоповод": до сих пор материалы с тегом "Михальчук" набирают бешеный трафик. Люди помнят, пусть не всегда добрым словом, экс-губернатора...