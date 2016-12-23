Политики под знаком Петуха

Как известно, 2017-й год по восточному календарю – год Петуха. Сегодня мы представляем вам топ-7 политиков Архангельской области, рожденных под этим знаком. Что ожидает их и нас всех в будущем году?

Для начала немного о характеристике знака. Петух – очень сложный по характеру, прямолинейный, капризный, ориентированный на собственные амбиции человек. Он очень любит общество и всегда играет на публику. Петух предприимчив, легко организует дела или выходит из затруднительных ситуаций, но сопровождает всю эту работу необычайным шумом, жалобами, нервозностью и капризами, что окружающим кажется – Петух постоянно находится на грани нервного срыва. Он способен убедить в своей правоте кого угодно, потому что обладает прекрасным даром внушения.

Петух стремится всегда и во всём преуспеть, занять место лидера, быть первым и лучшим. Это проявляется как дома, в быту, так и на работе. Из-за его сложного характера Петух редко уживается с коллегами, его тайно ненавидят, ему завидуют, потому что он оказывается на редкость удачливым. Он проявляет командирский тон везде, где только появляется, и из-за этого у него нередки конфликты с начальством, если он работает простым служащим. Он всё время находится в тонусе, в напряжении, и другой жизни, похоже, себе и не желает, потому что многие проблемы в окружении создает себе сам. Он – карьерист, и всегда стремится к власти, и для этого он не жалеет сил и внешних эмоций.

Но многие Петухи и вправду являются большими, великими тружениками, работая самозабвенно и аккуратно, Петух из этой группы людей завоюет славу и почёт, благодаря своей работоспособности и здоровым амбициям. Петух очень консервативен, он практически никогда не меняет своих взглядов, а особенно – под давлением других людей. В споре Петуху не важна истина – важно отвоевать свою точку зрения, и неважно – правильная она, или нет. Петух будет незаменим, как военный или спортсмен – его амбиции найдут в этих профессиях достойное применение.

Консерватор

В год Петуха родился старейший законодатель Архангельской области заслуженный юрист РФ Станислав Вторый. Долгие годы Станислав Алексеевич находился на работе в органах прокуратуры, а затем достаточно успешно занялся политической карьерой. Знающие его люди отмечают такое качество «года Петуха» как консерватизм. Вторый всегда взвешенно подходит к решению тех или иных вопросов, никогда не действует нахрапом. Но при этом, мнения своего не меняет: в свое время выступил в числе меньшинства депутатов против законопроекта о миссионерской деятельности (инициатор – депутат Дятлов).

Труженик

Про заслуженного врача России и Почетного гражданина Архангельска, депутата областного Собрания и выдающегося хирурга Якова Насонова по-другому и не скажешь. За 50-летний труд на благо медицины он не только отмечен высокими наградами, но и удостоен главной чести – любви своих пациентов. Ему и покойной Еликаниде Волосевич архангелогородцы обязаны созданием эффективно и высокотехнологичной медицинской помощи. Да и в политике Насонов преуспел - в 2013 году он был вторым номером в списке «Единой России» на выборах в областное Собрание. И теперь совмещает работу хирурга и народного избранника.

Лидер

Это, безусловно, Елена Вторыгина, также родившаяся под знаком Петуха. Можно по-разному оценивать ее деятельность, но тот факт, что она уже третий созыв представляет Архангельскую область в Госдуме РФ, говорит о ее выраженных лидерских качествах. Пока никто из нашего региона столько раз в нижнюю палату парламента не попадал. Елена Андреевна весьма активная и целеустремленная дама, - в свое время была одним из организаторов женского движения на Севере, потом была главой комитета по делам семьи и женщин в областной администрации, вице-спикером облсобрания и, наконец, депутатом Госдумы. Некоторые были очень огорчены, когда Вторыгина поменяла партийную «ориентацию», перейдя из «Справедливой России» в «Единую». Но этот факт можно объяснить карьеризмом, присущим знаку Петуха.

Предприниматель

Немного подзабытый, но остающийся на плаву Василий Баданин как никто подпадает под эту характеристику. В прошлом активный комсомолец, затем бизнесмен и соратник Владимира Крупчака, кандидат в мэры Архангельска, областной депутат и лидер местной «Партии социальной справедливости», наконец – директор регионального филиала «Московского индустриального банка». Василий Рудольфович за словом в карман не полезет, умеет убеждать и руководить людьми. В прошлом носил усы, что его сильно выделяло среди коллег-депутатов. Сегодня усы сбрил, став солидным и менее разговорчивым банкиром. Баданин развевает миф о Петухах как о неудачных финансистах. Вполне даже удачный!

Командир

Проработавший ровно год в должности главы Архангельска Игорь Годзиш – человек колоритный, громкий, умеющий отдавать приказы. Надо убрать в городе снег – отдал приказ. Другое дело, как эти приказы выполняют подчиненные. Могут и мимо ушей пропустить. Тогда Годзишу приходится «поднажать», а некоторых и вовсе уволить. Вот и перед новым годом Игорь Викторович одномоментно расстался сразу с несколькими замами, начальниками управлений и главами округов. Может, после этого начнут приказы выполнять и ходить по струнке? Поглядим, как говорится. А Годзишу хочется пожелать так организовать работу, чтобы горожане поменьше ворчали и обижались на власть.

Игрок на публику

К таковым можно отнести депутата Архангельской городской думы Олега Черненко. Как-никак он вышел из самой популистской партии – ЛДПР, где любят громкие фразы о любви к народу и неожиданные поступки. Так, неожиданно Черненко вышел из «партии Жириновского» и стал независимым депутатом. Совсем недавно свой независимый характер и умение играть на публику Олег Витальевич проявил во время обсуждения повышения тарифов на услуги «Водоканала». Говорят, что таким образом он набирает себе очки перед грядущими выборами в облсобрание. Возможно и так, но чего у Черненко не отнять, так это умение убеждать публику в своей правоте. Качество, характерное для рожденных в год Петуха.

Карьерист

Только так можно назвать молодого и предприимчивого Николая Евменова. Преуспел в бизнесе – пошел во власть. Поработал на «вторых ролях» - перешел в уполномоченные по правам бизнеса. Пошустрил на этом посту – переходит теперь на ступеньку выше, в администрацию Архангельска. Правда, неудачным был поход на праймериз в депутаты Госдумы, но это не беда, ведь Николай еще молод и у него все впереди. Может брать пример с Елены Вторыгиной с ее лидерскими качествами и умением балансировать. Глядишь, так и губернатором станет. Чем черт не шутит? Петух ни перед чем не остановится, он борец и прожектер.

Ну а «Двина-Информ» поздравляет всех рожденных в год Петуха, а также всех своих читателей с наступающим Новым годом и желает крепкого здоровья, успехов в делах, личной жизни и материальном плане!