Спикеры Поморья-2016. Их слова взрывали общество

«Двина-Информ» продолжает подводить итоги уходящего года, и сегодня мы вспоминаем самые заметные фразы, сказанные в 2016-м. Эти фразы обсуждали, вокруг них шли споры, их цитировали. Итак, топ-10 спикеров Архангельской области.

Игорь Орлов: «Я не доверяю рейтингам, это «белый шум»

Это губернатор Архангельской области Игорь Орлов сказал в феврале в интервью тогда еще главному редактору 29ру Алексею Морозову. Вот что сказал Орлов дословно: «Я всегда и всюду говорил – меня не интересуют рейтинги вообще, это белый шум, который я стараюсь не замечать. Для того, чтобы дать оценку региону, нужно здесь жить. Нам сегодня дается такая установка – чего бы вы там не делали, вы все равно внизу».

Фразу губернатора активно цитировали журналисты и блогеры, вскоре она стала «крылатой». Кстати, в рейтингах Игорь Орлов в течение года заметно подрастал, особенно в августе-сентябре, когда регион успешно отметил 75-летие первого конвоя «Дервиш». Также в плюс Орлову в рейтингах поставили удачный результат «Единой России» на выборах в Госдуму. Правда, в конце года рейтинги «повернулись спиной» к нему, отбросив на несколько позиций назад.

Юрий Барашков: «Купите себе по бюстику Сталина, поставьте на комод и бейтесь лбом о вождя»

Бывший народный депутат СССР, профессор архитектуры и известный общественник Юрий Барашков кинул в сердцах эту фразу во время городских слушаний по установке в Архангельске памятника Сталину.

Вот дословная цитата («Правда Севера»): «Этой темы вообще не должно быть, потому что у вождя народа руки по локоть в крови. Тем более наш-то регион был один из ссыльных! Соловки – первое, так сказать, проявление ГУЛАГа – задали ритм этому явлению. Как можно голосовать за Сталина! Свои своих убивали, миллионы! Интеллект нации фактически был уничтожен. Людей ночами увозили в здание КГБ и там пытали. Это здесь, в Архангельске, происходило, и все боялись друг другу слово сказать. Пусть купят себе по бюстику Сталина, поставят на комоде и бьются лбом о вождя».

Слова Барашкова вызвали праведный гнев среди сталинистов. Вскоре коммунист-бунтарь Василий Поздеев объявил Барашкова, а также режиссера Виктора Панова и историка Михаила Копицу «врагами народа». Думаем, ясно, что сделали бы с Юрием Анатольевичем и его единомышленниками, если бы (не дай Бог) к власти вернулись такие вот силы…

Игорь Годзиш: «Город не должен на свои деньги сносить терминал на МРВ. Будем биться»

Напомним, строительство злополучного терминала, разрешение на которое давал предшественник Годзиша, было оспорено в суде. Сейчас самый актуальный вопрос – кто и на какие деньги должен его сносить.

На декабрьской встрече со СМИ глава Архангельска, отвечая на вопрос "Двины-Информ" о том, не потеряет ли город эти сотни миллионов рублей, заметил: "Будем биться. Все сделаем, чтобы этого не произошло".

Это высказывание Годзиша нашло бурный отклик в Интернете. Одни поддержали Игоря Викторовича в его намерениях не отдавать бюджетные рубли, другие напомнили, что именно город давал разрешение на стройку, а потому он и несет всю полноту ответственности.

Отец Евгений Соколов: "Сегодняшние депутаты - это образец лицемерия"

Самый известный архангельский священник протоиерей Евгений Соколов в минувшем году часто говорил вещи, которые вызывали споры. Вот что он отметил накануне выборов в Госдуму: «Если мы посмотрим программы всех партий, то главное, что они обещают, это сытость. Разница только в том, как они обещают накормить, через какие инструменты. Хочется спросить этих людей: "Ну, хорошо, вы придете в Госдуму, у нас станет хорошая промышленность, совершенное сельское хозяйство, медицина, армия, а дальше что?" А дальше остается совершенствовать эти материальные блага и зрелища. Мы говорили, что русская душа этого не терпит, она ищет высшего смысла, готова жертвовать собой ради этого высшего смысла, когда этого нет, тогда она начинает погружаться в пьянство, безделье и блуд».

Сами политики никак не реагировали на слова священника, зато их активно подхватили простые избиратели, в целом согласившись с батюшкой.

Андрей Палкин: «Меня называют олигархом, но что это за понятие? Если я своими руками сажаю картошку, лук, редиску, огурцы, малину выращиваю, значит, я олигарх?»

Самый богатый депутат Архангельского областного Собрания, а теперь уже и Государственной Думы котласский бизнесмен-строитель Андрей Палкин сказал это в интервью ИА «Эхо Севера». Вот как звучит полная цитата: «Богатство все понимают по-разному. Для меня это инструмент - деньги зарабатывают деньги. Меня называют олигархом, но что это за понятие? Если я своими руками сажаю картошку, лук, редиску, огурцы, малину выращиваю, значит, я олигарх? Если олигарх предпочитает ходить на рыбалку и за грибами туда, где куча комаров, ни разу не ездил в Турцию, Египет и вообще ни разу на море не был, то значит я - олигарх. Если тот, кто за 20 последних лет ни разу не был в отпуске, называется олигархом, то это я».

Обсуждение «сказочных» богатств депутата Палкина продолжается уже не первый год. Многие задаются вопросом: зачем Андрею Васильевичу столько квартир? Ответ на этот вопрос прост: Палкин строит набирающие популярность доходные дома, и все квартиры в них он оформляет в свою собственность. Кстати, Андрея Палкина можно назвать одним из триумфаторов 2016 года – его попадание в Госдуму тому подтверждение. «Квартирный олигарх» набрал в два раза больше голосов, чем действующий депутат Госдумы Ирина Чиркова. Что тут скажешь: молодец!

Вероника Яничек: "Бог создал человека не только с духом, но и с телом»

Министр культуры Архангельской области Вероника Яничек живо отреагировала на слова протоирея Евгения Соколова о выставке "Линии любви". Отца Евгения возмутила "безнравственность и бездуховность" выставки.

Вот более полная цитата министра: "Я искренне сожалею, что в современном обществе приходится говорить об очевидных вещах, напоминать, что церковь отделена от государства и разъяснять местному духовенству что есть Искусство и в чем его отличие от порнографии. Искусство, равно как и молитва очищает и просветляет душу, делает её чуткой и отзывчивой к красоте и добру, наполняет любовью. Разве Бог не есть Любовь и Терпимость".

Кстати, полемика на культурно-духовные темы в Архангельской области никогда не прекращалась. Как правило, в ней участвуют одни и те же люди. Теперь к ним добавилась и министр культуры.

Виктор Панов: "Я самолично снесу памятник Сталину"

Режиссер и основатель Молодежного театра Виктор Панов может попадать в топ спикеров каждый год. Ведь каждый год он выдает на гора нечто такое, что приводит благородную публику в шок и трепет. Вот и по поводу памятника Сталину он в интервью 29ру высказался достаточно резко: "Я однозначно против и иначе как мерзостью всю эту заваруху с памятником тирану назвать не могу. Сталин репрессировал моего деда. Из-за Сталина моя мать не смогла получить образование выше восьми классов. Этим массовикам-затейникам мало Соловков? Им не стыдно за великого Мейерхольда? Им не достаточно Королева, жестоко избитого в концлагере? О чем они вообще думают и знают ли историю? Если случится невозможное и памятник Сталину будет поставлен, то я самолично снесу его, пускай даже мне придется сесть за это в тюрьму".

Эрнест Белокоровин: «На сэкономленные от сокращения депутатов деньги можно установить 30 скамеек»

Речистый депутат Архангельского областного Собрания Эрнест Белокоровин в этом году инициировал «законопроект года» - о сокращении численности депутатов облсобрания с 62 до 46. Свою позицию он объяснял еще и тем, что будут сэкономлены бюджетные средства. Вот как передает фразу Белокоровина сайт «Правда Севера»: « Вы скажете, что это небольшая сумма. Но давайте выйдем на улицу и спросим у людей – существенные это деньги или нет? Думаю, большинство ответит положительно. Ведь на них можно, например, в каждом дворе поставить скамеечки. Одна скамейка стоит около 30 тысяч – вот и считайте».

Вопрос о сокращении депутатского состава был решен на последней сессии в конце декабря. В новом созыве народных избранников будет уже 47, из них 23 по партийным спискам и 24 по одномандатным округам. Вот и поглядим, установят ли в начале следующего созыва те 30 скамеечек, о которых говорил Эрнест Анатольевич. Нам они очень нужны.

Таким был 2016-й год устами чиновников, депутатов и общественников. Поглядим, кто станет «златоустом» в следующем, 2017-м.