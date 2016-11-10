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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2016/12/27/48286.html

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Станет ближе к Годзишу. Николай Евменов ушел в отставку 22 декабря 2016 10:46

Его хотели видеть губернатором: Легендарный Александр Вешняков ушел в отставку15 декабря 2016 18:02

Как и предполагали. Елена Молчанова стала министром труда, занятости и соцразвития Поморья12 декабря 2016 15:37

Последняя из команды Павленко. Ирина Орлова покидает пост вице-мэра Архангельска9 декабря 2016 20:47

Слухи подтвердились: Вице-губернатор Поморья возглавит "Белкомур"2 декабря 2016 11:54

Архангельск: отставки и назначения ноября25 ноября 2016 12:34

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Обратно в Москву: Министр труда Архангельской области Алмазов не прижился в Поморье10 ноября 2016 15:30

Политика

Архангельск: отставки и назначения декабря

Архангельск: отставки и назначения декабря
«Двина-Информ» продолжает ежемесячную рубрику «Отставки и назначения». В декабре было несколько знаковых отставок и назначений, а также ходили упорные слухи о возможных перемещениях в органах власти.

Кто ушел

Неожиданной стала отставка бизнес-омбудсмена Николая Евменова. Ее никто не прогнозировал, более того, считалось, что Евменов укрепит свои позиции на этом посту. Однако на последней в уходящем году сессии областного собрания депутатов главный защитник бизнеса объявил, что покидает пост. Евменов станет одним из заместителей главы Архангельска Игоря Годзиша. Ранее градоначальник на встрече со СМИ заявил, что его команда продолжает формироваться и будет пополняться новыми людьми. Любопытно, что в последнее время исчез из поля зрения вице-мэр и руководитель аппарата Сергей Ковалев, и было объявлено об отставке зама Годзиша по социалке Ирины Орловой. По нашим данным, Евменов заменит именно «серого кардинала» Ковалева. Но уже после нового года.

Преемник Евменова на посту бизнес-омбудсмена пока не назван. Губернатор Игорь Орлов говорит о наличии в областном руководстве хорошего кадрового резерва. Значит, скоро узнаем, кто придет на этот пост.

Другая объявленная отставка – заместителя главы Архангельска по социальным вопросам Ирины Орловой, к слову, последней из команды экс-мэра Виктора Павленко. После появления новости на нашем сайте, в адрес Орловой пошел шквал возмущенных комментариев, смысл которых такой: развалила социалку, убрала профессионалов, получала большую зарплату «ни за что». Действительно, работа команды Павленко до сих пор вызывает у горожан, мягко скажем, недовольство. С Игорем Годзишем архангелогородцы связывают определенные надежды на наведение порядка – как в городском хозяйстве, так и в других проблемных сферах. Отставка Орловой не была случайной, несмотря на то, что изначально Годзиш говорил о готовности работать с ней. Видимо, понятие «работа» у городского главы и его зама не совпали.

По некоторым данным, Ирина Орлова займет руководящий пост в одном из городских образовательных учреждений. Называются Институт переподготовки педагогических кадров, центр «Леда» и другие. Место Орловой скорее всего займет начальник управления опеки и попечительства Ольга Дулепова.

В начале декабря покинул свой пост самый «незаметный» заместитель губернатора и одновременно руководитель представительства в Москве Владимир Щелоков. Он был назначен руководителем корпорации «Белкомур». Щелоков пришел в правительство Архангельской области вместе с губернатором Орловым в 2012 году, ранее проходил военную службу и работал в ряде коммерческих структур. В отличие от своих предшественников на посту главы представительства в столице Владимира Гудовичева и Александра Мирелли, Щелоков старался не светится, оставаясь теневой фигурой. Назначение в «Белкомур» можно называть повышением, Архангельская область приобрела хорошего лоббиста в этом давно обсуждаемом стратегическом проекте.

Кто пришел

Министром труда, социального развития и занятости назначена Елена Молчанова. Ранее «Двина-Информ» сообщала, что именно она, скорее всего, возглавит министерство после ухода Андрея Алмазова. Молчанова работала заместителем министра образования и науки Архангельской области и прославилась циркуляром, разосланным по школам, о запрете празднования хэллоуина.

Получил пост помощника губернатора НАО бывший проректор САФУ, а ранее министр образования и науки Поморья Илья Иванкин. Скорее всего, он возглавит управление образования НАО. Уход Иванкина из САФУ был неожиданным, ведь на посту проректора он работал меньше года, до этого руководил Институтом нефти и газа. Любопытно, что пост проректора САФУ по инфраструктурному развитию в свое время занимал небезызвестный Дмитрий Таскаев, пойманный «при исполнении» с взяткой в полтора миллиона. Может, Илья Иванкин понял, что эта должность слишком опасная для него? Вопросы остаются.

Для Ненецкого округа Илья Игоревич – хорошее и выгодное приобретение. Многие до сих пор добрым словом вспоминают его работу в министерстве образования и науки.

Новый глава появился у Вилегодского района: им стал Алексей Аксенов, который после назначения Ивана Дементьева в администрацию губернатора был исполняющим обязанности. До этого он занимал должность заместителя главы по социальным  вопросам – начальника управления образования и культуры. Всего в конкурсе на соискание должности главы Вилегодского района приняли участие четыре человека. Оценив по итогам собеседования их профессиональные, деловые и личностные качества, конкурсная комиссия представила на рассмотрение депутатов районного собрания кандидатуры двух претендентов. Депутаты утвердили Аксенова.

Следующий выпуск нашей рубрики - в январе 2017 года. 

Алексей Морозов, Сегодня 12:22

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