Игорь Орлов: буду работать до 2020 года

Сегодня губернатор Архангельской области Игорь Орлов провел итоговую пресс-конференцию для региональных СМИ. В течение двух часов он отвечал на самые разные вопросы: от проведения Арктического форума до празднования нового года.

Уже под занавес Игорь Анатольевич сделал неожиданное заявление. «Меня иногда спрашивают, не собираюсь ли я покидать регион. Отвечаю – я намерен доработать до 2020 года, до окончания своих полномочий. Есть только один человек, который может решить мою судьбу – это президент России».

Орлов ответил на вопрос ИА «Двина-Информ» относительно реформы правительства области, которая была проведена год назад. «Реформирование идет поэтапно, мы настраиваем систему. И будем продолжать это делать, учитывая вызовы времени. Отмечу, что мы создали институт заместителей губернатора и одного первого зама, который руководит правительством. Работа стала строиться более оперативно, и такой подход максимально эффективен. Особо остановлюсь на стратегическом направлении. Невозможно создать стратегию, не учитывая веяний времени, в том числе глобальных. Мы задали себе вопрос – можем ли мы создать стратегию на 5 лет? Чтобы она и все планы были осуществимы? Работа в этом направлении не должна останавливаться, повторюсь, мы должны учитывать вызовы», - подчеркнул губернатор.

Также Игорь Орлов развеял слухи о «тяжелом 2017-м годе», заметив, что федеральные трансферты составят около 2 миллиардов рублей. Все социальные обязательства, по словам губернатора, будут выполнены в полном объеме.

Одним из главных событий будущего года станет проведение Международного арктического форума, который посетит Владимир Путин. Запланированы визиты и глав арктических государств. Что касается избранного президента США Дональда Трампа, то приглашение отправлено и ему. А уж приедет он или нет, будет зависеть от графика американского лидера.

Ответил Игорь Орлов и на вопрос о пиаре во власти в СМИ. «Я никогда не занимался своим пиаром. Но считаю, что жители Архангельской области должны получать информацию о работе правительства. Было бы неправильно не говорить о наших успехах».

Новый год губернатор собирается отмечать с родителями в Калининграде. «Я не был там с апреля месяца, очень хочу побыть с ними».