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Игорь Орлов: буду работать до 2020 года

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2016/12/26/48270.html

Политика

Игорь Орлов: буду работать до 2020 года

Игорь Орлов: буду работать до 2020 года
фото Артема Келарева
Сегодня губернатор Архангельской области Игорь Орлов провел итоговую пресс-конференцию для региональных СМИ. В течение двух часов он отвечал на самые разные вопросы: от проведения Арктического форума до празднования нового года.

Уже под занавес Игорь Анатольевич сделал неожиданное заявление. «Меня иногда спрашивают, не собираюсь ли я покидать регион. Отвечаю – я намерен доработать до 2020 года, до окончания своих полномочий. Есть только один человек, который может решить мою судьбу – это президент России».

Орлов ответил на вопрос ИА «Двина-Информ» относительно реформы правительства области, которая была проведена год назад. «Реформирование идет поэтапно, мы настраиваем систему. И будем продолжать это делать, учитывая вызовы времени. Отмечу, что мы создали институт заместителей губернатора и одного первого зама, который руководит правительством. Работа стала строиться более оперативно, и такой подход максимально эффективен. Особо остановлюсь на стратегическом направлении. Невозможно создать стратегию, не учитывая веяний времени, в том числе глобальных. Мы задали себе вопрос – можем ли мы создать стратегию на 5 лет? Чтобы она и все планы были осуществимы? Работа в этом направлении не должна останавливаться, повторюсь, мы должны учитывать вызовы», - подчеркнул губернатор.

Также Игорь Орлов развеял слухи о «тяжелом 2017-м годе», заметив, что федеральные трансферты составят около 2 миллиардов рублей. Все социальные обязательства, по словам губернатора, будут выполнены в полном объеме.

Одним из главных событий будущего года станет проведение Международного арктического форума, который посетит Владимир Путин. Запланированы визиты и глав арктических государств. Что касается избранного президента США Дональда Трампа, то приглашение отправлено и ему. А уж приедет он или нет, будет зависеть от графика американского лидера.

Ответил Игорь Орлов и на вопрос о пиаре во власти в СМИ. «Я никогда не занимался своим пиаром. Но считаю, что жители Архангельской области должны получать информацию о работе правительства. Было бы неправильно не говорить о наших успехах».

Новый год губернатор собирается отмечать с родителями в Калининграде. «Я не был там с апреля месяца, очень хочу побыть с ними». 

Алексей Морозов, Сегодня 15:16

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Комментарии
Уважаемый, сегодня 15:46

вот же упырь присосался к нам

А, сегодня 15:55

кто это такой?

Не по размеру берёт, сегодня 16:05

"Есть только один человек, который может решить мою судьбу – это президент России»" - Ещё есть сотрудники ЧК, вон некто Улюкаев до сих пор НЕ верит, что его чекисты разрабатывали и /крепили/, у него видите ли /культурный шок и он обиделся/. А ВВП прямо сказал, что он ЧК мешать не будет, потому что им доверяет больше, нежели чинарикам.

Пенсионер, сегодня 16:10

Размечтался! Неужели нам еще столько терпеть этого болтливого автомобильного алкаша?

vlad1950, сегодня 16:14

что губер ни скажет все сени малины обгадят неуважик опять 3- класс своей школы для уо прогуливает или выгнали опять за необучаемость

Михалыч, сегодня 16:47

Оценку деятельности губернатора дает как президент, так и народ. Не забывай судьбу губернатора Калининградской области Бооса, Игорь Анатольевич. Не теряй берега.

Икс, сегодня 16:59

Что терпеть то? Лучше уж Михальчука точно!

налог, сегодня 17:11

Хорошо живем! Москве отдаем налогов раз в 10 больше, чем они нам субсидий. Зато плитку кладут там. При Орлове денег в регионе стало больше, на том спасибо.

Горожанин, сегодня 17:14

Во губище раскатал до 20 года за 650 тыщ в месяц! А затем пожизнено как и Михальчука за счет скудного бюджета области содержать платя ему пенсию.

М, сегодня 17:23

Не нужно с Миальчуком сравнивать! Его то команда за четыре года сделала госдолг в 30 лярдов и спокойно уехала. Причем долг этот был коммерческий под неилый процент. А что при Михальчуке ,куда эти деньги ушли? Программы по указам заработали только после 12 года, в кризисное время в области и дома открываются и сады и площадки. Так что объективно - это нормальное правительство, которое хотя бы пытается решать проблемы а не ждет своего золотого часа как прошлые губеры.

Подумайте, сегодня 17:37

Вот есть люди, которые Путина любят, а Орлова нет. Дак ведь ВВП согласовал оба раза кандидатуру на пост главы. Доверяет значит. У вас голова не болит от противоречий?

Пенсионеру, сегодня 17:50

Зато честный. Это в наше время редкое качество.
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