Игорь Орлов: буду работать до 2020 года

Уже под занавес Игорь Анатольевич сделал неожиданное заявление. «Меня иногда спрашивают, не собираюсь ли я покидать регион. Отвечаю – я намерен доработать до 2020 года, до окончания своих полномочий. Есть только один человек, который может решить мою судьбу – это президент России».
Орлов ответил на вопрос ИА «Двина-Информ» относительно реформы правительства области, которая была проведена год назад. «Реформирование идет поэтапно, мы настраиваем систему. И будем продолжать это делать, учитывая вызовы времени. Отмечу, что мы создали институт заместителей губернатора и одного первого зама, который руководит правительством. Работа стала строиться более оперативно, и такой подход максимально эффективен. Особо остановлюсь на стратегическом направлении. Невозможно создать стратегию, не учитывая веяний времени, в том числе глобальных. Мы задали себе вопрос – можем ли мы создать стратегию на 5 лет? Чтобы она и все планы были осуществимы? Работа в этом направлении не должна останавливаться, повторюсь, мы должны учитывать вызовы», - подчеркнул губернатор.
Также Игорь Орлов развеял слухи о «тяжелом 2017-м годе», заметив, что федеральные трансферты составят около 2 миллиардов рублей. Все социальные обязательства, по словам губернатора, будут выполнены в полном объеме.
Одним из главных событий будущего года станет проведение Международного арктического форума, который посетит Владимир Путин. Запланированы визиты и глав арктических государств. Что касается избранного президента США Дональда Трампа, то приглашение отправлено и ему. А уж приедет он или нет, будет зависеть от графика американского лидера.
Ответил Игорь Орлов и на вопрос о пиаре во власти в СМИ. «Я никогда не занимался своим пиаром. Но считаю, что жители Архангельской области должны получать информацию о работе правительства. Было бы неправильно не говорить о наших успехах».
Новый год губернатор собирается отмечать с родителями в Калининграде. «Я не был там с апреля месяца, очень хочу побыть с ними».
вот же упырь присосался к нам
кто это такой?
"Есть только один человек, который может решить мою судьбу – это президент России»" - Ещё есть сотрудники ЧК, вон некто Улюкаев до сих пор НЕ верит, что его чекисты разрабатывали и /крепили/, у него видите ли /культурный шок и он обиделся/. А ВВП прямо сказал, что он ЧК мешать не будет, потому что им доверяет больше, нежели чинарикам.
Размечтался! Неужели нам еще столько терпеть этого болтливого автомобильного алкаша?
что губер ни скажет все сени малины обгадят неуважик опять 3- класс своей школы для уо прогуливает или выгнали опять за необучаемость
Оценку деятельности губернатора дает как президент, так и народ. Не забывай судьбу губернатора Калининградской области Бооса, Игорь Анатольевич. Не теряй берега.
Что терпеть то? Лучше уж Михальчука точно!
Хорошо живем! Москве отдаем налогов раз в 10 больше, чем они нам субсидий. Зато плитку кладут там. При Орлове денег в регионе стало больше, на том спасибо.
Во губище раскатал до 20 года за 650 тыщ в месяц! А затем пожизнено как и Михальчука за счет скудного бюджета области содержать платя ему пенсию.
Не нужно с Миальчуком сравнивать! Его то команда за четыре года сделала госдолг в 30 лярдов и спокойно уехала. Причем долг этот был коммерческий под неилый процент. А что при Михальчуке ,куда эти деньги ушли? Программы по указам заработали только после 12 года, в кризисное время в области и дома открываются и сады и площадки. Так что объективно - это нормальное правительство, которое хотя бы пытается решать проблемы а не ждет своего золотого часа как прошлые губеры.
Вот есть люди, которые Путина любят, а Орлова нет. Дак ведь ВВП согласовал оба раза кандидатуру на пост главы. Доверяет значит. У вас голова не болит от противоречий?
Зато честный. Это в наше время редкое качество.