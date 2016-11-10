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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2016/12/24/48244.html

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Политика

Виталий Фортыгин возглавил "Единую Россию" в Архангельской области

Виталий Фортыгин возглавил "Единую Россию" в Архангельской области
Сегодня в Архангельске прошла региональная конференция "Единой России". Главой регионального совета стал Виталий Фортыгин. Ранее он в течение полугода был исполняющим обязанности секретаря регсовета.

Фортыгин был избран на свой пост единогласно. "Двина-Информ" ранее предсказывала, что Виталий Сергеевич может быть избран на этот пост. Другими кандидатами мы называли спикера областного собрания депутатов Виктора Новожилова и депутата Архгордумы Александра Фролова. 

К слову, Фортыгин уже возглавлял региональный политсовет "ЕР" в 2008-2010 годах. Также 12 лет он был спикером областного Собрания, а в нынешнем созыве является заместителем председателя и председателем комитета по культуре и туризму. 

В состав регионального полистовета "Единой России" вошли многие известные политики региона, всего 44 человека. 

Пост секретаря регионального совета был вакантным после досрочной отставки Сергея Моисеева в июне 2016 года. 

Юрий Севастьянов, Вчера 17:03

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Комментарии
Гость, вчера 20:41

В партии уродов новый глава

Вася, вчера 21:19

Старый хитрый лис.всем служил начиная с Ефремова и Михальчука.партия продажных хапуг

vlad1950, вчера 23:10

всем тутошним сеням малинам- сами за них голосуете так что претензии к себе

Гленн, сегодня 09:04

Как это назначение повлияет на комфортность нашей жизни
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