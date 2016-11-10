Виталий Фортыгин возглавил "Единую Россию" в Архангельской области

Фортыгин был избран на свой пост единогласно. "Двина-Информ" ранее предсказывала, что Виталий Сергеевич может быть избран на этот пост. Другими кандидатами мы называли спикера областного собрания депутатов Виктора Новожилова и депутата Архгордумы Александра Фролова.
К слову, Фортыгин уже возглавлял региональный политсовет "ЕР" в 2008-2010 годах. Также 12 лет он был спикером областного Собрания, а в нынешнем созыве является заместителем председателя и председателем комитета по культуре и туризму.
В состав регионального полистовета "Единой России" вошли многие известные политики региона, всего 44 человека.
Пост секретаря регионального совета был вакантным после досрочной отставки Сергея Моисеева в июне 2016 года.
В партии уродов новый глава
Старый хитрый лис.всем служил начиная с Ефремова и Михальчука.партия продажных хапуг
всем тутошним сеням малинам- сами за них голосуете так что претензии к себе
Как это назначение повлияет на комфортность нашей жизни