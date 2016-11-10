Виталий Фортыгин возглавил "Единую Россию" в Архангельской области

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Сегодня в Архангельске прошла региональная конференция "Единой России". Главой регионального совета стал Виталий Фортыгин. Ранее он в течение полугода был исполняющим обязанности секретаря регсовета.

Фортыгин был избран на свой пост единогласно. "Двина-Информ" ранее предсказывала, что Виталий Сергеевич может быть избран на этот пост. Другими кандидатами мы называли спикера областного собрания депутатов Виктора Новожилова и депутата Архгордумы Александра Фролова.

К слову, Фортыгин уже возглавлял региональный политсовет "ЕР" в 2008-2010 годах. Также 12 лет он был спикером областного Собрания, а в нынешнем созыве является заместителем председателя и председателем комитета по культуре и туризму.

В состав регионального полистовета "Единой России" вошли многие известные политики региона, всего 44 человека.

Пост секретаря регионального совета был вакантным после досрочной отставки Сергея Моисеева в июне 2016 года.